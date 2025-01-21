І так зійде: 6 найневдаліших модних образів на інавгурації Трампа (фото)

На тлі гостей, одягнених в ідеально скроєні костюми і сукні, були й ті, хто приділив своєму образу не так багато часу.

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Інавгурація Дональда Трампа, 47-го президента США, стала однією з найбільш обговорюваних подій. На ній були присутні троє найбагатших людей світу, а також мільярдер з Індії Мукеш Амбані та багато інших. Не дивно, що до того, хто як виглядав на церемонії, була прикута увага сотень мільйонів людей. Якщо одні одягнулися дорого й ефектно, але з дотриманням дрес-коду, то були й ті, хто проігнорував вимоги до доречного вбрання та вдягнувся так, як вважав за потрібне. Фокус зібрав топ найневдаліших нарядів гостей інавгурації.

Лорен Санчес

55-річна наречена засновника Amazon відома своєю любов'ю до глибоких декольте, мереживної білизни та уваги. На інавгурації Трампа в Капітолії вона примудрилася поєднати всі три фактори в одному ансамблі. Вона увійшла в Капітолій у білому пухнастому пальті, а вже в приміщенні хизувалася яскравим білим штанним костюмом від Alexander McQueen, під яким не було нічого, окрім мереживного білого бюст'є, яке виднілося в розрізі жакета. Санчес доповнила образ діамантовими сережками пусетами й ефектною 20-каратною каблучкою для заручин.

Те, як на її декольте поглядав Марк Цукерберг, уже стало мережевим жартом.

Лорен Санчес Фото: Getty

Джон Феттерман

Сенатор від Пенсільванії від Демократичної партії Джон Феттерман, любитель спортивного стилю, своїм одягом продемонстрував ставлення до новообраного президента. Він одягнув на церемонію пару сірих спортивних шортів, чорну толстовку з капюшоном від Carhartt і кросівки. Він сидів у першому ряду на церемонії, широко розставивши ноги перед собою. Арктичний вітер, схоже, не збентежив Феттермана, і він не став переодягатися.

Джон Феттерман Фото: Getty

Прісцилла Чан

Дружина Марка Цукерберга, Прісцилла Чан, одягла блідо-блакитний вовняний костюм, що містив спідницю напівкльош та вільний кардиган, який здавався завеликим та був прикрашений великими золотими гудзиками. Вона доповнила образ дворядним перловим намистом, яке дуже дисгармоніювало з ґудзиками.

Прісцилла Чан Фото: Getty

Келліанн Конавей

Колишня радниця Трампа прийшла на другу інавгурацію в тому ж вбранні, в якому вона була на першій, у 2017-му. Тоді вона описала своє пальто в синьо-білу смужку з червоним коміром і відповідні червоні шкіряні рукавички як "революційне вбрання Трампа". Щоправда, цього разу Келліан була без рукавичок.

Келліанн Конавей Фото: Getty

Міріам Адельсон

Ізраїльсько-американська лікарка, бізнесвумен і політичний донор Міріам Адельсон, яка пожертвувала на передвиборчу кампанію Дональда Трампа $100 мільйонів, з'явилася на інавгурації в білому кашеміровому пальті, що нагадувало форму кавалериста, застебнутому лише до пояса. З-під нього виднілася сукня салатного кольору. Образ доповнювали круглі окуляри з рожевими скельцями і розпатлане волосся.

"Ансамбль мав вигляд чогось середнього між костюмом Примари Різдва минулого з постановки громадського театру "Різдвяна пісня" і зробленим в останню хвилину косплеєм Джона Леннона. Зайве говорити, що це був спантеличливий вибір, але її очевидне рішення не розчісувати волосся стало вишенькою на торті цього абсолютно жахливого образу", — пройшлися по її образу модні критики.

Міріам Адельсон Фото: Getty

Деббі Бенер

Дружина колишнього спікера Палати представників, республіканця з Огайо Джона А. Бенера, виділялася в натовпі гостей яскраво-рожевим жакетом з фактурної тканини на двох великих ґудзиках, який досить вільно сидів на ній. Вона доповнила його чорними штанами, золотим браслетом і великим намистом з перлів.

"У сміливій рожевій куртці та з поганою засмагою, яка змагалася з власним Дональдом Трампом, вона виглядала як хот-дог, загорнутий у шматок жувальної гумки", — охарактеризували образ місіс Бенер оглядачі ресурсу The List.

Деббі Бенер Фото: Getty

Раніше Фокус розповідав про найкрасивіші вбрання на інавгурації Дональда Трампа.