И так сойдет: 6 самых неудачных модных образов на инаугурации Трампа (фото)
На фоне гостей, одетых в идеально скроенные костюмы и платья, были и те, кто уделил своему образу не так много времени.
Инаугурация Дональда Трампа, 47-го президента США, стала одним из самых обсуждаемых событий. На ней присутствовали трое самых богатых людей мира, а также миллиардер из Индии Мукеш Амбани и многие другие. Неудивительно, что к тому, кто как выглядел на церемонии, было приковано внимание сотен миллионов людей. Если одни оделись дорого и эффектно, но с соблюдением дресс-кода, то были и те, кто проигнорировал требования к уместной одежде и оделся, как посчитал необходимым. Фокус собрал топ самых неудачных нарядов гостей инаугурации.
Лорен Санчес
55-летняя невеста основателя Amazon известна своей любовью к глубоким декольте, кружевному белью и вниманию. На инаугурации Трампа в Капитолии она умудрилась сочетать все три фактора в одном ансамбле. Она вошла в Капитолий в белом пушистом пальто, а уже в помещении щеголяла в ярком белом брючном костюме от Alexander McQueen, под которым не было ничего, кроме кружевного белого бюстье, которое виднелось в разрезе жакета. Санчес дополнила образ бриллиантовыми серьгами пусетами и эффектным 20-каратным помолвочным кольцом.
То, как на ее декольте поглядывал Марк Цукерберг, уже стало сетевой шуткой.
Джон Феттерман
Сенатор от Пенсильвании от Демократической партии Джон Феттерман, любитель спортивного стиля, своей одеждой продемонстрировал отношение к новоизбранному президенту. Он надел на церемонию пару серых спортивных шорт, черную толстовку с капюшоном от Carhartt и кроссовки. Он сидел в первом ряду на церемонии, широко расставив ноги перед собой. Арктический ветер, похоже, не смутил Феттермана, и он не стал переодеваться.
Присцилла Чан
Жена Марка Цукерберга, Присцилла Чан, надела бледно-голубой шерстяной костюм, который включал в себя юбку полуклеш и вободный кардиган, который имел плохо сидящий покрой, казался великоватым и был украшен большими золотыми пуговицами. Она дополнила образ двухрядным жемчужным ожерельем, которое очень дисгармонировало с пуговицами.
Келлианн Конауэй
Бывшая советница Трампа пришла на вторую инаугурацию в том же наряде, в котором она была на первой, в 2017-м. В то время она описала свое пальто в сине-белую полоску с красным воротником и соответствующие красные кожаные перчатки как "революционный наряд Трампа". Правда, в этот раз Келлиан была без перчаток.
Мириам Адельсон
Израильско-американский врач, бизнесвумен и политический донор Мириам Адельсон, пожертвовавшая на предвыборную кампанию Дональда Трампа $100 миллионов, появилась на инаугурации в белом кашемировом пальто, напоминавшем форму кавалериста, застегнутом только до пояса. Из-под него виднелось платье салатного цвета. Образ дополняли круглые очки с розовыми стеклами и растрепанные волосы.
"Ансамбль выглядел как нечто среднее между костюмом Призрака Рождества прошлого из постановки общественного театра "Рождественская песнь" и сделанным в последнюю минуту косплеем Джона Леннона. Излишне говорить, что это был озадачивающий выбор, но ее очевидное решение не расчесывать волосы стало вишенкой на торте этого совершенно ужасного образа", – прошлись по ее образу модные критики.
Дебби Бенер
Жена бывшего спикера Палаты представителей, республиканца из Огайо Джона А. Бенера, выделялась в толпе гостей ярко-розовым жакетом из фактурной ткани на двух больших пуговицах, который довольно свободно сидел на ней. Она дополнила его черными брюками, золотым браслетом и крупными бусами из жемчуга.
"В смелой розовой куртке и с плохим загаром, который соперничал с собственным Дональдом Трампом, она выглядела как хот-дог, завернутый в кусок жевательной резинки", – охарактеризовали образ миссис Бенер обозреватели ресурса The List.
Ранее Фокус рассказывал о самых красивых нарядах на инаугурации Дональда Трампа.