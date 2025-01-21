И так сойдет: 6 самых неудачных модных образов на инаугурации Трампа (фото)

На фоне гостей, одетых в идеально скроенные костюмы и платья, были и те, кто уделил своему образу не так много времени.

Related video

Инаугурация Дональда Трампа, 47-го президента США, стала одним из самых обсуждаемых событий. На ней присутствовали трое самых богатых людей мира, а также миллиардер из Индии Мукеш Амбани и многие другие. Неудивительно, что к тому, кто как выглядел на церемонии, было приковано внимание сотен миллионов людей. Если одни оделись дорого и эффектно, но с соблюдением дресс-кода, то были и те, кто проигнорировал требования к уместной одежде и оделся, как посчитал необходимым. Фокус собрал топ самых неудачных нарядов гостей инаугурации.

Лорен Санчес

55-летняя невеста основателя Amazon известна своей любовью к глубоким декольте, кружевному белью и вниманию. На инаугурации Трампа в Капитолии она умудрилась сочетать все три фактора в одном ансамбле. Она вошла в Капитолий в белом пушистом пальто, а уже в помещении щеголяла в ярком белом брючном костюме от Alexander McQueen, под которым не было ничего, кроме кружевного белого бюстье, которое виднелось в разрезе жакета. Санчес дополнила образ бриллиантовыми серьгами пусетами и эффектным 20-каратным помолвочным кольцом.

То, как на ее декольте поглядывал Марк Цукерберг, уже стало сетевой шуткой.

Лорен Санчес Фото: Getty

Джон Феттерман

Сенатор от Пенсильвании от Демократической партии Джон Феттерман, любитель спортивного стиля, своей одеждой продемонстрировал отношение к новоизбранному президенту. Он надел на церемонию пару серых спортивных шорт, черную толстовку с капюшоном от Carhartt и кроссовки. Он сидел в первом ряду на церемонии, широко расставив ноги перед собой. Арктический ветер, похоже, не смутил Феттермана, и он не стал переодеваться.

Джон Феттерман Фото: Getty

Присцилла Чан

Жена Марка Цукерберга, Присцилла Чан, надела бледно-голубой шерстяной костюм, который включал в себя юбку полуклеш и вободный кардиган, который имел плохо сидящий покрой, казался великоватым и был украшен большими золотыми пуговицами. Она дополнила образ двухрядным жемчужным ожерельем, которое очень дисгармонировало с пуговицами.

Присцилла Чан Фото: Getty

Келлианн Конауэй

Бывшая советница Трампа пришла на вторую инаугурацию в том же наряде, в котором она была на первой, в 2017-м. В то время она описала свое пальто в сине-белую полоску с красным воротником и соответствующие красные кожаные перчатки как "революционный наряд Трампа". Правда, в этот раз Келлиан была без перчаток.

Келлианн Конауэй Фото: Getty

Мириам Адельсон

Израильско-американский врач, бизнесвумен и политический донор Мириам Адельсон, пожертвовавшая на предвыборную кампанию Дональда Трампа $100 миллионов, появилась на инаугурации в белом кашемировом пальто, напоминавшем форму кавалериста, застегнутом только до пояса. Из-под него виднелось платье салатного цвета. Образ дополняли круглые очки с розовыми стеклами и растрепанные волосы.

"Ансамбль выглядел как нечто среднее между костюмом Призрака Рождества прошлого из постановки общественного театра "Рождественская песнь" и сделанным в последнюю минуту косплеем Джона Леннона. Излишне говорить, что это был озадачивающий выбор, но ее очевидное решение не расчесывать волосы стало вишенкой на торте этого совершенно ужасного образа", – прошлись по ее образу модные критики.

Мириам Адельсон Фото: Getty

Дебби Бенер

Жена бывшего спикера Палаты представителей, республиканца из Огайо Джона А. Бенера, выделялась в толпе гостей ярко-розовым жакетом из фактурной ткани на двух больших пуговицах, который довольно свободно сидел на ней. Она дополнила его черными брюками, золотым браслетом и крупными бусами из жемчуга.

"В смелой розовой куртке и с плохим загаром, который соперничал с собственным Дональдом Трампом, она выглядела как хот-дог, завернутый в кусок жевательной резинки", – охарактеризовали образ миссис Бенер обозреватели ресурса The List.

Дебби Бенер Фото: Getty

Ранее Фокус рассказывал о самых красивых нарядах на инаугурации Дональда Трампа.