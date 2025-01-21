Инаугурационный Бал свободы: 6 лучших платьев вечера (фото)

Первая леди и первая дочь США выбрали черно-белые ансамбли, другие женщины отдали предпочтение более красочным оттенкам.

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В конференц-центре Уолтера Вашингтона отгремел инаугурационный Бал свободы (Liberty Ball), где мужчины традиционно были в смокингах или строгих костюмах, а женщины – в роскошных вечерних нарядах. Фокус предлагает рассмотреть самые изысканные наряды, которых в этот вечер хватало.

Мелания Трамп

Мелания Трамп, второй раз ставшая первой леди США, не изменяла себе и создание платья доверила своему стилисту, дизайнеру Эрве Пьеру. Он создал для нее наряд для первого бала в 2017 году и не подвел в этот раз.

Перед публикой Мелания появилась в длинном, струящемся белое платье с разрезом до бедра и с черной отделкой, обвивающей лиф. Наряд без бретелек продемонстрировал ее фигуру и выставил напоказ ее длинные ноги. Его дизайн призван отразить концепцию Пьера – лента, обвивающая букет цветов, как было указано в его первоначальном эскизе платья. Чтобы создать второе инаугурационное платье Трамп, Эрве обратился к швее китайского происхождения в ателье Нью-Йорка.

Мелания дополнила образ черным чокером с бриллиантовой брошью 1955 года от Harry Winston и белыми туфлями-лодочками. Мелания оставила свои длинные волосы распущенными, а образ завершал вечерний макияж..

Фото: Getty

Уша Вэнс

Жена вице-президента Джея Ди Вэнса выбрала для инаугурационного бала выбрала блестящее синее платье в пол. Оно отличалось прозрачным сетчатым вырезом, создающим иллюзию дизайна без бретелек, сверкающими синими пайетками, затянутой талией и струящейся многослойной юбкой из тюля. К нему она подобрала темно-синие замшевые туфли-лодочки. Будучи сторонницей минимализма, Уша дополнила ансамбль выразительным кольцом, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Фото: Getty Images

Иванка Трамп

Иванка Трамп, которую называют "первой дочерью США" и главной конкуренткой Мелании в вопросах стиля, тоже выбрала черно-белый ансамбль. На ней было платье Givenchy haute couture, которое воссоздавало черно-белое платья Haute Couture 1954 года от Юбера де Живанши, изначально пошитое для Одри Хепберн в фильме "Сабрина".

Это платье-бюстье с верхней юбкой из шелковой тафты цвета слоновой кости, на которую наложена органза тон в тон, и отделанное черной шелковой атласной органзой. Оно украшено вышивкой из черных нитей.

Представитель Белого дома сказал, что Иванка была "удостоена чести" надеть это платье и "невероятно благодарна семье Арно и ателье Givenchy за создание этого шедевра, запечатлевшего оригинальное мастерство и элегантность с удивительной точностью и мастерством".

"Одри Хепберн давно является личным источником вдохновения для Иванки", — добавил он.

К наряду дочь Трампа длинные черные перчатки, такого же цвета туфли-лодочки и бриллиантовое колье с серьгами. Ее светлые волосы были собраны в элегантную прическу.

Кай Мэдисон Трамп

17-летняя Кай Мэдисон Трамп, старшая дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон, на инаугурационном балу сменила сразу два платья. Первое – цвета шампанского, от дизайнера Sherri Hill. Ансамбль отличается мерцающей вышивкой из пайеток и бисера, глубоким вырезом в форме сердца, вырезом спереди, корсетным лифом со структурированными косточками, разрезом до бедра спереди и струящейся юбкой. Она дополнила ансамбль украшенными туфлями на каблуках-рюмках, изящной цепочкой с подвеской в ​​виде сердца, соответствующими серьгами, многоярусными браслетами и стильными часами-браслетами.

Затем она переоделась в платье этого же дизайнера. Это был темно-синий наряд без бретелек, украшенный сверкающими пайетками, с глубоким вырезом, вырезами на лифе, струящейся юбкой и разрезом спереди. К нему девушка подобрала туфли-лодочки с ремешками и белый клатч. Не обошлось и без украшений: браслеты, часы, серьги и ожерелья.

Лара Трамп

Жена Эрика Трампа появилась на инаугурационном балу в огненно-красном платье-футляре без бретелей. Ключевым элементом ее наряда стали крупные складки из атласа, идущие вниз от пояса. Ансамбль она дополнила туфлями цвета золота, а из украшений выбрала колье и серьги с драгоценными камнями.

Фото: Getty Images

Тиффани Трамп

Беременная дочь Дональда Трампа появилась на балу в светло-сером шифоновом платье с глубоким декольте и шарфом. Лиф наряда был расшит стразами и пайетками, а юбка струилась складками в пол. Завершали образ серебристые босоножки.

Фото: Getty Images

У себя в Instagram Лара Трамп поделилась селфи с Тиффани перед балом.

Ранее Фокус писал, каким был инаугурационный наряд Мелании Трамп.