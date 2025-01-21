Інавгураційний Бал свободи: 6 найкращих суконь вечора (фото)

Перша леді і перша дочка США вибрали чорно-білі ансамблі, інші жінки віддали перевагу більш барвистим відтінкам.

Related video

У конференц-центрі Волтера Вашингтона відгримів інавгураційний Бал свободи (Liberty Ball), де чоловіки традиційно були в смокінгах або строгих костюмах, а жінки — у розкішному вечірньому вбранні. Фокус пропонує розглянути найвишуканіші вбрання, яких цього вечора вистачало.

Меланія Трамп

Меланія Трамп, яка вдруге стала першою леді США, не зраджувала собі і створення сукні довірила своєму стилісту, дизайнеру Ерве П'єру. Він створив для неї вбрання для першого балу 2017 року і не підвів цього разу.

Перед публікою Меланія з'явилася в довгій, струмливій білій сукні з розрізом до стегна і з чорним оздобленням, що обвиває ліф. Вбрання без бретелей продемонструвало її фігуру і виставило напоказ її довгі ноги. Його дизайн покликаний відобразити концепцію П'єра — стрічка, що обвиває букет квітів, як було зазначено в його початковому ескізі сукні. Щоб створити другу інавгураційну сукню Трамп, Ерве звернувся до швачки китайського походження в ательє Нью-Йорка.

Меланія доповнила образ чорним чокером з діамантовою брошкою 1955 року від Harry Winston і білими туфлями-човниками. Меланія залишила своє довге волосся розпущеним, а образ завершував вечірній макіяж.

Фото: Getty

Уша Венс

Дружина віце-президента Джея Ді Венса обрала для інавгураційного балу блискучу синю сукню до підлоги. Вона вирізнялася прозорим сітчастим вирізом, що створює ілюзію дизайну без бретелей, блискучими синіми паєтками, затягнутою талією і струмливою багатошаровою спідницею з тюлю. До нього вона підібрала темно-сині замшеві туфлі-човники. Будучи прихильницею мінімалізму, Уша доповнила ансамбль виразною каблучкою, діамантовими сережками-гвоздиками.

Фото: Getty Images

Іванка Трамп

Іванка Трамп, яку називають "першою дочкою США" і головною конкуренткою Меланії в питаннях стилю, теж вибрала чорно-білий ансамбль. На ній була сукня Givenchy haute couture, яка відтворювала чорно-білу сукню Haute Couture 1954 року від Юбера де Живанши, спочатку пошиту для Одрі Хепберн у фільмі "Сабріна".

Це сукня-бюстьє з верхньою спідницею з шовкової тафти кольору слонової кістки, на яку накладено органзу тон в тон, і оздоблена чорною шовковою атласною органзою. Воно прикрашене вишивкою з чорних ниток.

Представник Білого дому сказав, що Іванка була "удостоєна честі" надіти цю сукню і "неймовірно вдячна сім'ї Арно і ательє Givenchy за створення цього шедевра, що відобразив оригінальну майстерність і елегантність з дивовижною точністю і майстерністю".

"Одрі Хепберн давно є особистим джерелом натхнення для Іванки", — додав він.

До вбрання донька Трампа одягнула довгі чорні рукавички, такого ж кольору туфлі-човники та діамантове кольє з сережками. Її світле волосся було зібране в елегантну зачіску.

Кай Медісон Трамп

17-річна Кай Медісон Трамп, старша дочка Дональда Трампа-молодшого і Ванесси Гейдон, на інавгураційному балу змінила відразу дві сукні. Перша — кольору шампанського, від дизайнера Sherri Hill. Ансамбль вирізняється мерехтливою вишивкою з леліток і бісеру, глибоким вирізом у формі серця, вирізом спереду, корсетним ліфом зі структурованими кісточками, розрізом до стегна спереду і струмливою спідницею. Вона доповнила ансамбль оздобленими туфлями на підборах-рюмках, витонченим ланцюжком з підвіскою у вигляді серця, відповідними сережками, багатоярусними браслетами і стильним годинником-браслетами.

Потім вона переодяглася в сукню цього ж дизайнера. Це було темно-синє вбрання без бретелей, прикрашене блискучими паєтками, з глибоким вирізом, вирізами на ліфі, струмливою спідницею і розрізом спереду. До нього дівчина підібрала туфлі-човники з ремінцями і білий клатч. Не обійшлося і без прикрас: браслети, годинники, сережки та намиста.

Лара Трамп

Дружина Еріка Трампа з'явилася на інавгураційному балу у вогненно-червоній сукні-футлярі без бретелей. Ключовим елементом її вбрання стали великі складки з атласу, що йдуть вниз від пояса. Ансамбль вона доповнила туфлями кольору золота, а з прикрас вибрала кольє і сережки з дорогоцінним камінням.

Фото: Getty Images

Тіффані Трамп

Вагітна дочка Дональда Трампа з'явилася на балу у світло-сірій шифоновій сукні з глибоким декольте і шарфом. Ліф вбрання був розшитий стразами і паєтками, а спідниця струменіла складками до підлоги. Завершували образ сріблясті босоніжки.

Фото: Getty Images

У себе в Instagram Лара Трамп поділилася селфі з Тіффані перед балом.

Раніше Фокус писав, яким було інавгураційне вбрання Меланії Трамп.