Уся в темному і дуже серйозна: Меланія Трамп приїхала на месу перед інавгурацією (відео)

Без п'яти хвилин перша леді США вибрала цього разу менш яскравий ансамбль, ніж на інавгурації 2017 року, і віддала перевагу темно-синьому кольору.

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За кілька годин до інавгурації Дональд Трамп приїхав до єпископальної церкви Св. Іоанна на площі Лафайєт у Вашингтоні разом зі своєю дружиною Меланією. Майбутній 47-й президент вирушив до церкви в кортежі, виїхавши з Блер-хауса, офіційної гостьової резиденції глави держави, пише The New York Post.

Якщо минулого разу Меланія була в яскравому блакитному вбранні, то цього разу вона вибрала монохромний ансамбль, який складався з довгого темно-синього приталеного пальта з розрізом ззаду, капелюха-канотьє в тон з білою стрічкою і такого ж кольору туфель. На ній було мінімум макіяжу, а у вухах виднілися ледь помітні сережки пусети. Образ завершували білий шарф і чорні шкіряні рукавички. Зазвичай розпущене волосся колишньої моделі цього разу було зібране в акуратний пучок.

Майбутня перша леді виглядала дуже зосередженою і практично не посміхалася, заходячи до церкви.

Меланія і Дональд Трамп прибули до церкви на месу Фото: Getty Images

Що стосується Дональда Трампа, то, мабуть, найяскравішою зміною в його образі є відсутність червоної краватки. Цього разу він одягнув темно-фіолетову.

Подружжя супроводжував їхній 18-річний син Беррон.

Після богослужіння Трампи зустрінуться з президентом Джо Байденом і першою леді Джилл Байден у Білому домі на традиційному чайному прийомі. Потім обидві пари разом поїдуть на Капітолійський пагорб для складання присяги Трампа як президента.

Церемонія була перенесена в ротонду Капітолію через морозну погоду і холодні вітри у Вашингтоні. Більша частина землі замерзла і вкрилася льодом через недільний дощ і сніг.

Байден і Трамп не розмовляли відтоді, як незабаром після виборів Байден привітав обраного президента в Овальному кабінеті.

Новообраний голова держави вже розкритикував президента, що йде, за те, що той був "хитрим" під час перехідного процесу, встановивши низку блокпостів, покликаних перешкодити його першим дням на посаді.

Байден, зі свого боку, почав ранок із серії передбачуваних помилувань тим, хто може зіткнутися з відплатою Трампа: генерал Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі, колишній представник Ліз Чейні. Він отримав останній інструктаж із безпеки як головнокомандувач.

Після того як Трамп буде приведений до присяги, Байдени сядуть на борт Marine One у Капітолії і вирушать на об'єднану базу Ендрюс, де 46-й президент виголосить прощальну промову. Потім пара вирушить до Каліфорнії до своєї сім'ї.

Раніше Фокус писав, у чому на месу приїхала 13-річна внучка Дональда Трампа.