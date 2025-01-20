Мамина модниця: дочка Іванки Трамп з'явилася на публіці в дуже стильному образі (фото)

13-річна Арабелла Кушнер росте дуже стильною і дедалі частіше з'являється на публіці в ансамблях, що підкреслюють не лише її статус, а й вік.

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Через кілька годин відбудеться інавгурація Дональда Трампа, 47-го президента США. На захід, який пройде в Ротонді Капітолію, гості та родичі Трампа почали з'їжджатися заздалегідь. Зокрема, його старша донька Іванка Трамп разом зі своїми трьома дітьми — 13-річною Арабеллою, 11-річним Джозефом і восьмирічним Теодором приїхали на месу до церкви Св. Іоанна перед інавгурацією. Фотографи зазнімкували сім'ю, коли ті виходили з чорного позашляховика.

Попри те, що Іванка мала традиційно стильний та елегантний вигляд у темно-зеленому костюмі та такого ж кольору капелюшку-таблетці, що вкривала її гарно зібране в зачіску волосся, не менше уваги привернула її донька-підліток. Дівчинка росте стильною і вбрання обирає дуже елегантні.

Фото: Getty

На дівчинці було світло-бежеве пальто-кейп з поясом і високим коміром, яке вона доповнила високими рукавичками із замші в тон. До ансамблю вона одягла штани в тон. Її молодші брати були в темних пальтах, білих сорочках з краваткою і штанах. Волосся Арабелли було розпущене і розвівалося на вітрі.

Джаред Кушнер на фото не потрапив.

Серед інших, хто приїхав на месу, був помічений син політика Дональд Трамп-молодший із дружиною Ларою та їхніми дітьми.

Інавгурація Дональда Трампа запланована на 12:00 за місцевим часом (19:00 — за київським).

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп може надіти на інавгурацію, і в чому вона з'явилася напередодні церемонії. Ми також писали, що Трамп влаштував найдорожчу вечерю при свічках в історії.