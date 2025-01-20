Мамина модница: дочь Иванки Трамп появилась на публике в очень стильном образе (фото)

13-летняя Арабелла Кушнер растет очень стильной и все чаще появляется на публике в ансамблях, которые подчеркивают не только ее статус, но и возраст.

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Через несколько часов состоится инаугурация Дональда Трампа, 47-го президента США. На мероприятие, которое пройдет в Ротонде Капитолия, гости и родственники Трампа начали съезжаться заранее. В частности, его старшая дочь Иванка Трамп вместе со своими тремя детьми – 13-летней Арабеллой, 11-летним Джозефом и восьмилетним Теодором приехали на мессу в церковь Св. Иоанна перед инаугурацией. Фотографы запечатлели семью, когда те выходили из черного внедорожника.

Несмотря на то, что Иванка выглядела традиционно стильно и элегантно в темно-зеленом костюме и такого же цвета шляпке-таблетке, покрывавшей ее красиво собранные в прическу волосы, не меньше внимания привлекла ее дочь-подросток. Девочка растет стильной и наряды выбирает очень элегантные.

Фото: Getty

На девочке было светло-бежевое пальто-кейп с поясом и высоким воротником, которое она дополнила высокими перчатками из замши в тон. К ансамблю она надела брюки в тон. Ее младшие братья были в темных пальто, белых рубашках с галстуком и брюках. Волосы Арабеллы были распущены и развевались на ветру.

Джаред Кушнер на фото не попал.

Среди других, кто приехал на мессу, был замечен сын политика Дональд Трамп-младший с женой Ларой и их детьми.

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 12:00 по местному времени (19:00 – по киевскому).

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп может надеть на инаугурацию, и в чем она появилась накануне церемонии. Мы также писали, что Трамп устроил самый дорогой ужин при свечах в истории.