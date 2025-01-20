Вся в темном и очень серьезная: Мелания Трамп приехала на мессу перед инаугурацией (видео)

Без пяти минут первая леди США выбрала в этот раз менее яркий ансамбль, чем на инаугурации 2017 года, и отдала предпочтение темно-синему цвету.

Related video

За несколько часов до инаугурации Дональд Трамп приехал в епископальную церковь Св. Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне вместе со своей женой Меланией. Будущий 47-й президент отправился в церковь в кортеже, выехав из Блэр-хауса, официальной гостевой резиденции главы государства, пишет The New York Post.

Если в прошлый раз Мелания была в ярком голубом наряде, то в этот раз она выбрала монохромный ансамбль, состоящий из длинного темно-синего приталенного пальто с разрезом сзади шляпы-канотье в тон с белой лентой и такого же цвета туфель. На ней было минимум макияжа, а в ушах виднелись едва заметные сережки-гвоздики. Образ завершали белый шарф и черные кожанные перчатки. Обычно распущенные волосы бывшей модели в этот раз были собраны в аккуратный пучок.

Будущая первая леди выглядела очень сосредоточенной и практически не улыбалась, заходя в церковь.

Мелания и Дональд Трамп прибыли в церковь на мессу Фото: Getty Images

Что касается Дональда Трампа, то, пожалуй, самым ярким изменением в его образе является отсутствие красного галстука. В этот раз он надел темно-фиолетовый.

Супругов сопровождал их 18-летний сын Бэррон.

После богослужения Трампы встретятся с президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме на традиционном чайном приеме. Затем обе пары вместе поедут на Капитолийский холм для принятия присяги Трампа в качестве президента.

Церемония была перенесена в ротонду Капитолия из-за морозной погоды и холодных ветров в Вашингтоне. Большая часть земли замерзла и покрылась льдом из-за воскресного дождя и снега.

Байден и Трамп не разговаривали с тех пор, как вскоре после выборов Байден приветствовал избранного президента в Овальном кабинете.

Новоизбранный глава государства уже раскритиковал уходящего президента за то, что тот был "хитрым" во время переходного процесса, установив ряд блокпостов, призванных помешать его первым дням в должности.

Байден, со своей стороны, начал утро с серии предполагаемых помилований тем, кто может столкнуться с возмездием Трампа: генерал Марк Милли, доктор Энтони Фаучи, бывший представитель Лиз Чейни. Он получил последний инструктаж по безопасности в качестве главнокомандующего.

После того как Трамп будет приведен к присяге, Байдены сядут на борт Marine One в Капитолии и отправятся на объединенную базу Эндрюс, где 46-й президент произнесет прощальную речь. Затем пара отправится в Калифорнию к своей семье.

Ранее Фокус писал, в чем на мессу приехала 13-летняя внучка Дональда Трампа.