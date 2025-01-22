"Ее игнорировали": эксперт рассказал, почему невеста Безоса выглядела отрешенной на инаугурации

Лорен Санчес сидела между своим женихом Джеффом Безосом и Марком Цукербергом. Мужчины увлеченно о чем-то переговаривались, и невеста миллиардера чувствовала себя не в своей тарелке.

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55-летняя Лорен Санчес, экс-журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса, которая вместе с женихом присутствовала на инаугурации Дональда Трампа в Капитолии, чувствовала себя самым игнорируемым человеком. Она была в окружении самых влиятельных людей страны, включая Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан, но "поза лицом вперед" бывшей ведущей новостей изолировала ее, говорит эксперт по языку тела Джуди Джеймс в беседе с FEMAIL.

Лорен словно потерялась между Безосом и Цукербергом, которые были погружены в свои собственные разговоры. Именно тогда Санчес,"казалось, взглянула на Присциллу, прежде чем повернуться лицом к зрителям, тряхнув головой и надувшись, что могло означать вызов", – отметила Джуди.

Лорен Санчес со своим женихом Джеффом Безосом Фото: Getty

"Он вежливо повернулся, чтобы посмотреть на нее. Но когда он понял, что она просто хотела указать на потолок, снисходительно улыбнулся и вернулся к разговору, оставив Лорен, сжимающую его руку, но исключенную из обоих разговоров", – объясняет эксперт взаимодействие между Лорен и Джеффом.

Джеймс добавляет, что невеста миллиардера привлекла внимание своим нарядом, который сложно назвать уместным, и "часто поворачивалась на лестнице по пути, как будто пытаясь поймать камеры".

"Она стояла на балконе, глядя вперед, пока все вокруг нее были заняты какими-то возбужденными, техническими разговорами", — продолжила эксперт, хотя и выглядела "изолированной" от своей группы.

Когда Лорен и Джефф прибыли в Ротонду Капитолия США в Вашингтоне, она была одета в длинное белое мохеровое пальто, застегнутое на пуговицы. Войдя внутрь, Санчес сняла его, и под ним был белый брючный костюм, в декольте которого виднелся кружевной бюстгальтер.

Образ Санчес уже стал поводом для шуток после того, как Марка Цукерберга заметили поглядывающим на ее декольте. Кроме того, из-за своего наряда Лорен возглавила списки самых неуместно одетых гостей инаугурации.

Ранее Фокус писал, что Джефф Безос опроверг слухи о свадьбе с Лорен за $600 миллионов, которая якобы должна была состояться в рождественские выходные в 2024 году.