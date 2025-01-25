Amazon Prime Безоса снимет документальный фильм о Мелании Трамп со скандальным режиссером

Фильм, съемки которого начались еще в прошлом году, снимает скандальный режиссер Бретт Ратнер, которого в прошлом обвиняли в сексуальных домогательствах. И Мелания остановила свой выбор именно на нем.

Related video

Первая леди США Мелания Трамп станет героиней нового документального фильма, снятого Бреттом Ратнером и распространенного Amazon Prime Video миллиардера Джеффа Безоса. Компания утверждает, что фильм предоставит "беспрецедентный взгляд за кулисы" и расскажет "по-настоящему уникальную историю". Об этом пишет Daily Mail.

Съемки документального фильма уже идут полным ходом и начались еще в 2024 году.

Фильм является еще одним свидетельством того, что основатель Amazon Джефф Безос и Дональд Трамп в отличных отношениях. Миллиардер пожертвовал миллион на финансирование второй инаугурации президента Трампа, а сама церемония транслировалась на Prime Video, что стало отдельным пожертвованием в натуральной форме на сумму в еще один миллион долларов.

Джефф Безос с невестой Лорен Санчес на инаугурации Трампа Фото: Getty

В прошлом Джефф Безос и Дональд Трамп враждовали. Во время своего первого срока Трамп критиковал Amazon и выступал против политического освещения в Washington Post, которым владеет Безос.

А в декабре 2024 года Безос сказал, что он "оптимистично" настроен относительно второго срока Трампа.

Документальный фильм о Мелании Трамп стал первым проектом Бретта Ратнера, снятым им с тех пор, как в начале кампании #MeToo в ноябре 2017 года его обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин, включая актрису Оливию Манн. Ратнер, чей адвокат отверг обвинения, снял серию фильмов "Час пик", "Несносные боссы", "Люди Икс: Последняя битва" и "Выживший", за который Леонардо Ди Каприо получил "Оскар". По словам источников в Голливуде, ей, по всей видимости, нравилось, что индустрия "отвергла" его.

Бретт Ратнер на съемках фильма Фото: Скриншот

Мелания Трамп, третья жена Дональда Трампа, была загадочной фигурой с тех пор, как ее муж объявил, что баллотируется на выборах 2016 года. Она стремилась сохранить свою частную жизнь, даже будучи первой леди, сосредоточившись на воспитании их сына Бэррона и продвижении своей инициативы "Будь лучшим" для поддержки "социального, эмоционального и физического здоровья детей".

Мелания Трамп и Дональд Трамп Фото: Getty

Но теперь, как говорит Кейт Андерсен Брауэр, писательница и историк, занимающийся вопросами первой леди: "Это будет Мелания 2.0, так же как и Трамп 2.0".

"Она будет чувствовать себя гораздо увереннее в Белом доме и в своей роли", — считает Кейт.

И вот, пока 78-летний Трамп с размахом начинает свой второй срок, более жесткая и целеустремленная Мелания начинает то, что выглядит как необычный поворот в качестве FLOTUS (первой леди США).

Не в последнюю очередь потому, что она переезжает в Белый дом в сопровождении съемочной группы, что было бы немыслимо для любой из ее предшественниц.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Интересно, но за права на фильм о Мелании Трамп Amazon Prime выложил ошеломляющие 40 миллионов долларов. По имеющимся данным, часть этой суммы осядет в карманах первой леди, поскольку она является продюсером.

Раньше она оставалась в Нью-Йорке, пока ее сын Бэррон, которому сейчас 18 лет, учился в школе, — довольно яркое заявление о ее приоритетах, поскольку даже Мишель Обама перевезла своих двух маленьких дочерей в Вашингтон в середине учебного года, когда ее муж был избран президентом.

Но Мелания настаивала на том, что образование Бэррона не должно прерываться, несмотря на то, что сообщалось о расходах на перелеты и безопасность в размере $125 000 в день. Сейчас он учится в университете.

Мелания Трамп и Бэррон Трамп Фото: Getty Images

Однако ее своенравие продолжает проявляться с большой силой, как Мелания сказала Fox News на прошлой неделе: "В первый раз… я просто чувствую, что люди, возможно, меня не приняли. Некоторые люди видят во мне только жену президента, но я стою на своих собственных ногах, независима. У меня есть свои собственные мысли".

Напомним, ранее эксперт по языку тела рассказала, что значило поведение Мелании Трамп во время инаугурации ее мужа, президента США Дональда Трампа.