Уилл Смит объявил о возвращении к роли в продолжении культового фильма (видео)

Ради съемок продолжения картины героя Уилла Смита, который погибает в первой части, оставили в живых, сняв альтернативную концовку.

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Через 18 лет после выхода первой части фильма "Я – легенда" (2007) с Уиллом Смитом в главной роли актер сообщил, что продолжению картины по мотивам произведения Ричарда Мэтисона быть. Об этом он заявил на прямой трансляции xQc на Twitch, пишет Comic Book Resources.

Смит подтвердил давно циркулировавшие слухи о новой части картины и добавил, что она уже находится в разработке. По его словам, он совсем недавно встречался с Майклом Б. Джорданом, чтобы поработать над проектом и разобрать персонажей. Уилл похвалил Джордана как соавтора, отметив его волнение от начала работы над фильмом.

"Да, это реально. Мы с Майклом Б. Джорданом сидели около недели, просто обсуждали, знаете, все эти персонажи. Акива Голдсман — сценарист, так что он все это собирает. Нет, это реально. Мне нравится работать с этим парнем [Джорданом]. Он действительно понимает. Я работаю со многими молодыми актерами и молодыми исполнителями, и это похоже на разницу между актерами и кинозвездами. Актеры могут прийти и хорошо сыграть свою роль", – подчеркнула знаменитость.

"Я – легенда" был снят Фрэнсисом Лоуренсом по сценарию Марка Протосевича и Акивы Голдсмана. Он, как уже говорилось, основан на оригинальном одноименном романе Ричарда Мэтисона, который был впервые опубликован в 1954 году. Наряду со Смитом в фильме также снимались Элис Брага, Чарли Тахан, Дэш Майок и Эмма Томпсон. Смит высоко оценил свою коллегу по фильму, немецкую овчарку Эбби. Он признавался, что после съемок хотел забрать животное себе.

Когда стало известно о продолжении фильма, некоторые фанаты задались вопросом, как Смит может вернуться, учитывая судьбу его персонажа, который погибает. Однако была сделана альтернативная концовка, где главный герой выживает, и эти кадры включили в домашний развлекательный релиз. Таким образом создатели "открыли дверь" Смиту для возвращения.

Для съемок во второй части картины "Я – легенда" переделали концовку первой

"Мы продолжаем альтернативную версию. Ту, где Уилл живет, и дела человечества идут не так хорошо. Это совсем другое послание, чем фильм, который мы намеревались снять, но мы сделали это сознательно, имея в виду грубую коммерциализацию", – объяснил Голдсман в интервью Collider.

"Я – легенда" – не единственное возвращение Смита. Также рассматривается идея продолжения истории о Хэнкоке. Уилл подтвердил, что она тоже находится в разработке, и есть планы предложить Зендае главную роль в фильме.

Премьера обеих картин, если их запустят в производство, состоится не ранее 2027 года.

Ранее Фокус писал, что Уилл Смит намекнул на главную роль в новой "Матрице".