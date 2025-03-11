Король Великої Британії придбав маєток за мільйони доларів, щоб захистити дружину: що сталось

Чарльз ІІІ втрутився і в останній момент та особисто придбав маєток. Це дозволило королеві отримати контроль над приватною дорогою.

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Король Великої Британії Чарльз III придбав нерухомість під назвою "Старий млин" за 3,8 млн доларів після того, як з’ясувалося, що це місце може стати осередком для гучних весіль та оренди на Airbnb. Про це пише Daily Mail.

Маєток Реймілл-хаус у Вілтширі був для дружини Чарльза ІІІ — королеви Камілли особистим прихистком, де вона могла уникнути пильної уваги публіки та проводити час у спокої. Проте продаж сусіднього будинку, яким і є "Старий млин", міг перетворити її тихий куточок на постійне місце святкувань із натовпами гостей, музикою та незнайомцями, що прогулювалися буквально за кілька десятків метрів від її приватної території.

Камілла та її служба безпеки також були стурбовані тим, що нові власники "Старого млина" можуть розширити його використання для короткострокової оренди через сервіси на кшталт Airbnb. Коли ситуація загострилася, Чарльз втрутився і в останній момент заблокував продаж. Він особисто придбав маєток, аби усунути загрозу та зберегти приватність дружини.

"Старий млин" тепер буде зданий в оренду "перевіреному орендареві", який не використовуватиме його для гучних заходів. Це також дозволило королеві отримати контроль над приватною дорогою, що веде до обох маєтків.

"Я розумію, що Камілла хоче, щоб це покращило її конфіденційність. Але, що важливіше, вона захоче контролювати під’їзну дорогу, яка знаходиться на землі цієї власності. Тоді вона могла б заборонити публіці наближатися до Реймілл. Це полегшило б життя її охоронцям", — розповіло журналістам анонімне королівське джерело.

Ця ситуація стала кульмінацією давнього конфлікту між Каміллою та власниками "Старого млина". Колишній власник, Філ Клейтон, придбав будинок сім років тому за 870 тисяч доларів і одразу почав масштабну реконструкцію. Одним із найбільш суперечливих рішень стало переобладнання старого гаража в апартаменти для оренди. Помешкання, що розташоване лише за 200 футів від входу в Реймілл-хаус, почали активно здавати в Airbnb. Туристи з усього світу могли спостерігати за королевою та навіть користуватися тією ж дорогою, що і вона. Це викликало неабияке обурення з боку Камілли та її служби безпеки.

Покупка "Старого млина" стала не лише фінансовою інвестицією, а й розв'язала серйозну проблему безпеки його дружини, наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, в лютому на аукціон виставили скромний фургон короля Чарльза ІІІ.

Фокус також писав про те, як король Чарльз ІІІ сигналізував про великі зміни для Кейт Міддлтон.