Король Чарльз ІІІ сигналізує про великі зміни для Кейт Міддлтон: деталі

Дружина принца Вільяма стала фактично на крок ближче до своєї великої ролі королеви. За словами інсайдера, "королівська родина цінує Кейт".

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ сигналізує про серйозні зміни для своєї невістки Кейт Міддлтон. Про це пише InTouch Weekly.

Принцеса Уельська взяла на себе головні обов'язки, оскільки її свекор схвалив нові зміни для дружини свого старшого сина Вільяма.

Кетрін активно розпочала рік, оскільки на неї поклали нові обов’язки, і вона продовжує просувати організації, патроном яких вона вже є.

Офіційні особи Букінгемського палацу вже працюють і готують принца Вільяма та його дружину до їхніх суджених королівських ролей. Останній крок короля Чарльза зміцнив позицію Кейт Міддлтон у родині та стер будь-які сумніви щодо її позиції, які коли-небудь виникнуть.

Принцеса Уельська перенесла дев’ятимісячну боротьбу з раком, і король здивував її новою честю після одужання. Тепер дружина принца Вільяма може видавати ордери, які є "знаком визнання людей або компаній, які регулярно постачали товари чи послуги королівському дому".

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тепер майбутня королева стала фактично на крок ближче до своєї великої ролі, оскільки раніше ця честь була зарезервована для монархів та їхніх прямих спадкоємців.

Королівські джерела повідомляють, що це був значний крок з боку короля для невістки. Остання принцеса Уельська, яка мала право видавати королівські ордери, була королева Марія 115 років тому, "тому це досить велика справа".

Королівська сімʼя Великої Британії Фото: Getty Images

Інсайдер додав, що "це показує, наскільки королівська родина цінує Кейт".

Нагадаємо, принц Луї сфотографував Кейт Міддлтон у лісі.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон щодо її гардеробу.