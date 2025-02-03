Кейт Міддлтон ухвалила рішення, яке засмутить її фанатів: деталі

Дружина принца Вільяма "фрустрована" тим, скільки уваги приділяється її одягу. Це зміщує фокус з її діяльності на те, як вона виглядає.

Related video

Кейт Міддлтон не хоче, щоб її образи розглядалися за брендами та ціною. Про це пише АР.

Кенсінгтонський палац більше не надаватиме ЗМІ інформації щодо аутфітів майбутньої королеви Великої Британії. Таким є побажання самої принцеси Уельської.

За даними джерел, мама трьох дітей "фрустрована" тим, скільки уваги приділяється її одягу.

Зі слів наближеного до Кейт Міддлтон інсайдера, вона цілком розуміє цікавість публіки до її луків, коли мова йде про кінопрем'єри або монарші паради Trooping the Colour. Втім, їй "страшенно тяжко", коли таке відбувається на постійній основі і фокус зміщується з її діяльності на те, як принцеса виглядає.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

"Вона займається роботою, яка її цікавить і яка є дуже для неї важливою, а люди просто обговорюють те, у що вона одягнена", — зазначило джерело Mirror.

За образами монаршої персони стежать доволі ретельно. Її стиль копіюють, а вбрання, у яких Кетрін виходить на публіку, миттєво розкуповують.

Останній рік принцеса Уельська доволі рідкі зʼявлялася на публіці. Інколи навіть раз в кілька місяців. Цей час вона лікувалася від онкології, про яку стало відомо в березні 2024. У вересні того ж року дружина принца Вільяма оголосила про завершення курсу хіміотерапії, а на початку 2025 стало відомо, що Кетрін вже у стані ремісії.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон хоче помиритися з принцом Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про зустріч Кейт Міддлтон з важкохворими дітьми.