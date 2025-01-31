Кейт Міддлтон у скромному вбранні поспілкувалася з важкохворими дітьми

Кетрін відновлює практику відвідувань підшефних установ після року лікування від раку.

Related video

43-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала дитячий хоспіс Tŷ Hafan у Саллі, недалеко від Кардіффа (Південний Уельс), який відкрили 199 року, і покровителькою якого вона нещодавно стала. Це став її перший "виїзний день" з 2023 року, оскільки потім вона рік боролася з раком. Будівництвом хоспісу займалася принцеса Діана, а після її смерті заступництво над ним взяв принц Чарльз, і тепер ця роль перейшла до Кетрін. Фото і відео зустрічей з'явилися на офіційній сторінці принца і принцеси Уельських в Instagram.

На зустріч з дітьми і співробітниками закладу Кейт Міддлтон одягла картату чорно-білу сукню від Zara з бантом, бежевий тренч від Chris Kerr Bespoke Tailor і чорні туфлі зі шкіри від Russell & Bromley. З прикрас вона вибрала улюблені геометричні золоті сережки від Spells of Love, а на її пальці красувалася знаменита каблучка з цейлонським сапфіром і діамантами.

У хоспісі у Кейт вийшла дуже насичена програма. Вона поспілкувалася з дітьми, які страждають від захворювань, що обмежують життя, і навіть пофарбувала свою долоню в червоний колір, щоб залишити відбиток, як це зробив король Чарльз багато років тому. Кетрін приєдналася до дітей на веселому заході "залишайтеся і грайтеся" після того, як Кенсингтонський палац пожертвував музичні інструменти, і зізналася, що її власним дітям, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї, "сподобалися б" ці заняття.

Королівська особа також приділила увагу батькам дітей-пацієнтів хоспісу.

Пізніше того ж дня Кейт відвідала Corgi, текстильну фабрику в Амманфорді, що спеціалізується на шкарпетках і трикотажі, засновану 1892 року. Там вона зустрілася з лордом-лейтенантом Dyfed Сарою Едвардс, а також з Лізою Вуд і Крісом Джонсом, братом і сестрою, які володіють бізнесом. Принцесі розповіли про проєкти, над якими працювали співробітники, включно з дизайнами Вільяма Морріса. Кейт зі сміхом зізналася, що вона "жахливо" робить шкарпетки. Потім вона сіла за одну з машин, і співробітниця фабрики показала, як "приєднати" шкарпетку до шкарпетки, стібок за стібком.

Принцеса витратила кілька хвилин, намагаючись розібратися в процесі, сміючись над власними зусиллями.

"Це так копітко. Це, безумовно, не моя сильна сторона", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон не стримала емоцій на публіці, поспілкувавшись з людьми, які пережили Голокост.