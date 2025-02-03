Кейт Миддлтон приняла решение, которое расстроит ее фанатов: детали

Жена принца Уильяма "фрустрирована" тем, сколько внимания уделяется ее одежде. Это смещает фокус с ее деятельности на то, как она выглядит.

Related video

Кейт Миддлтон не хочет, чтобы ее образы рассматривались по брендам и цене. Об этом пишет АР.

Кенсингтонский дворец больше не будет предоставлять СМИ информацию об аутфитах будущей королевы Великобритании. Таково пожелание самой принцессы Уэльской.

По данным источников, мама троих детей "фрустрирована" тем, сколько внимания уделяется ее одежде.

По словам приближенного к Кейт Миддлтон инсайдера, она вполне понимает интерес публики к ее лукам, когда речь идет о кинопремьерах или монарших парадах Trooping the Colour. Впрочем, ей "ужасно тяжело", когда такое происходит на постоянной основе и фокус смещается с ее деятельности на то, как принцесса выглядит.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

"Она занимается работой, которая ее интересует и которая очень для нее важна, а люди просто обсуждают то, во что она одета", — отметил источник Mirror.

За образами монаршей персоны следят достаточно тщательно. Ее стиль копируют, а наряды, в которых Кэтрин выходит на публику, мгновенно раскупают.

Последний год принцесса Уэльская довольно редко появлялась на публике. Иногда даже раз в несколько месяцев. Это время она лечилась от онкологии, о которой стало известно в марте 2024. В сентябре того же года жена принца Уильяма объявила о завершении курса химиотерапии, а в начале 2025 стало известно, что Кэтрин уже в состоянии ремиссии.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о встрече Кейт Миддлтон с тяжелобольными детьми.