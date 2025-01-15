"Это облегчение": у Кейт Миддлтон ремиссия после рака (фото, видео)

О тяжелой болезни принцессы Уэльской стало известно в марте 2024 года. В сентябре она закончила курс химиотерапии, а тот год посвятила своему выздоровлению.

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Кейт Миддлтон находится в ремиссии спустя четыре месяца после завершения лечения рака. Об этом она сообщила в Instagram.

Будущая королева Великобритании объявила новость, поделившись фотографиями с неожиданного визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение.

"Я хотела воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить The Royal Marsden за то, что они так хорошо заботились обо мне в течение прошлого года", — начала она свой эмоциональный пост.

"Я искренне благодарю всех тех, кто тихо шел рядом с [принцем] Уильямом и мной, когда мы руководили всем", — продолжила принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон

Монаршая персона сказала, что "не могла просить больше" от медицинского персонала, который оказывал "исключительный" "уход и советы" во время ее пребывания в роли пациента.

В частности, Кэтрин призналась, что взяла на себя роль патрона The Royal Marsden теперь, когда она в ремиссии и вернулась к своим королевским обязанностям.

"Я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клиническое совершенство, а также способствуя благополучию пациентов и семей, мы сможем спасти гораздо больше жизней и изменить опыт всех тех, кто пострадал от рака", — написала жена принца Уильяма, который также является патроном медицинского учреждения.

Кейт Миддлтон

"Это облегчение — находиться в состоянии ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кто сталкивался с диагнозом рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой норме", — призналась Миддлтон.

В частности, принцесса Уэльская отметила, что она "с нетерпением ждет насыщенного года впереди".

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на публике без принца Уильяма.

Также Фокус писал о страхе Кейт Миддлтон за принца Гарри.