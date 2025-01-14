Кейт Миддлтон в элегантном образе появилась на публике без Уильяма (фото, видео)

Принцесса Уэльская посетила госпиталь, где проходила лечение. Она поддержала онкобольных пациентов и пообщалась с врачами.

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Кейт Миддлтон посетила онкологическую больницу, где она проходила лечение. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская вернулась в медицинское учреждение, где она лечилась от рака, отметив ее первый сольный выход на публику более чем за год. Супруга принца Уильяма посетила Королевский госпиталь Марсден в Лондоне, желая выразить благодарность команде за чрезвычайную заботу, поддержку и доброту в течение ее лечения.

Кэтрин появилась на публике в клетчатом пальто, под которым носила вишневое платье и туфли-лодочки в тон. Волосы принцесса Уэльская оставила распущенными и практически отказалась от макияжа. В частности, монаршая персона добавила к своему образу бордовую сумочку.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Королевские инсайдеры сообщили, что она имела целью подбодрить тех, кто сейчас проходит терапию.

Кейт Миддлтон

Она поделилась своими чувствами по этому поводу, признавшись: "Я просто говорила, что зайти сюда в парадный вход, сделав столько тихих, частных визитов, на самом деле это очень приятно".

Принцесса приветствовала пациентов словами "очень приятно с вами познакомиться" и расспрашивала об их пути лечения. Она спросила одного пациента, который только что начал лечение: "Когда вы впервые начали лечение? О, сегодня? Как вы себя чувствуете?"

Жена будущего короля Великобритании даже "пообщалась" с песиком.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон подчеркнула важность сохранения позитивного настроя и обсудила длительные побочные эффекты лечения, которые могут мешать выполнению ежедневных задач даже после завершения терапии. Завершая свой визит, Кейт поприветствовала и обняла сотрудников, которые пришли к ней.

После перерыва в исполнении королевских обязанностей Кейт продемонстрировала стойкость и преданность, появившись на официальном дне рождения короля Чарльза, Trooping the Color в Лондоне, и присоединившись к своей сестре Пиппе с принцессой Шарлоттой на Уимблдонском чемпионате в июле 2024 года.

Напомним, почему Кейт Миддлтон боится за принца Гарри.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон посетить церемонию BAFTA-2025.