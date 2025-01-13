Онкобольная Кейт Миддлтон планирует выход на красную дорожку, — СМИ

Последний год жена принца Уильяма лечится от рака. В сентябре 2024 она закончила курс химиотерапии.

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Стало известно, когда Кейт Миддлтон появится на публике в следующий раз. Об этом пишет Express.

Принцесса Уэльская все еще постепенно возвращается к выполнению королевских обязанностей и отдает приоритет полному выздоровлению после окончания химиотерапии осенью 2024 года, но она может пройтись по красной дорожке в феврале 2025 года. Согласно источнику, и Кейт, и принц Уильям имеют "тесные связи" с BAFTA Film Awards и могут вместе появиться на церемонии "британского Оскара".

В 2023 году Кейт в последний раз выходила на церемонию BAFTA с мужем в черном смокинге. Принцесса Уэльская появилась в белом платье Alexander McQueen с обнаженным плечом, длинных черных оперных перчатках и эффектных золотых серьгах с цветами, которые свисали на ее ключицы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на BAFTA 2023 Фото: Getty

Хотя пара не выходила на церемонию награждения в прошлом году из-за борьбы Кейт с раком, для Уэльских это стало своеобразной ежегодной традицией: они впервые посетили церемонию BAFTA в 2017 году.

Председатель комитета Анна Хиггс "надеется", что Кейт будет присутствовать на мероприятии в Royal Festival Hall 16 февраля, и команда "прилагает все усилия", чтобы это произошло.

"BAFTA имеет тесные связи с Уильямом и Кейт и прилагает все усилия, чтобы обеспечить присутствие Кейт на церемонии награждения в этом году", — сказала она.

Однако есть также шанс, что принцесса пропустит событие, чтобы сократить свои королевские выходы в этом году. Все будет зависеть от состояния ее здоровья и рекомендаций врачей.

Напомним, почему принц Уильям поделился черно-белым фото Кейт Миддлтон на ее день рождения.

Также Фокус писал о первом свидании Кейт Миддлтон и принца Уильяма.