Принц Уильям "купил" свидание с Кейт Миддлтон: детали

Еще до благотворительного показа, на котором Кейт привлекла внимание Уильяма, между парой уже произошла химия. На одном из аукционов сын короля дал 200 фунтов стерлингов, чтобы выиграть свидание с будущей женой.

Related video

Принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили тайное свидание за несколько месяцев до того, как их роман стал публичным. Об этом пишет Mirror.

По словам подруги пары, принц и принцесса Уэльские, которые познакомились в университете Сент-Эндрюс в Шотландии, имели более глубокую связь, чем считалось ранее. Лаура Варшауэр рассказала, что их химия была очевидной задолго до того, как Кэтрин привлекла внимание наследника престола на благотворительном показе мод.

"Мы пошли на вечеринку в замок. Это была тема Гарри Поттера, и они провели аукцион для благотворительности, где люди участвовали в торгах, чтобы выиграть свидание. Уилл дал 200 фунтов стерлингов, чтобы выиграть свидание с Кейт", — вспомнила давняя подруга супругов.

Хотя подробности их свидания остаются неизвестными, Варшауэр вспомнила прохладную реакцию будущей принцессы. Она также вспомнила другой случай, когда Кейт помогла Уильяму избежать неловкого разговора, что еще больше сблизило их.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2008 году Фото: Getty Images

"Вдруг Кейт подходит с другого конца комнаты, обнимает его и позволяет ему повернуться к другой девушке и "Извините, у меня есть девушка", а затем он молча сказал "Спасибо". Они только что познакомились, но было ясно, что между ними была связь", — рассказала Варшауэр.

"Я получила место в первом ряду в самом начале того, что станет одной из самых больших и знаковых историй любви нашего времени", — призналась женщина.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2007 году Фото: Getty Images

Пара в 2007 году разошлась, однако впоследствии примирилась и заключила брак в 2011. Сейчас они воспитывают троих общих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят сюрпризы для детей в 2025 году.

Также Фокус писал о впечатлениях очевидца от поведения Кейт Миддлтон на Рождество 2024.