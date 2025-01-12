Принц Вільям "купив" побачення з Кейт Міддлтон: деталі

Ще до благодійного показу, на якому Кейт привернула увагу Вільяма, між парою вже сталася хімія. На одному з аукціонів син короля дав 200 фунтів стерлінгів, щоб виграти побачення з майбутньою дружиною.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон влаштували таємне побачення за кілька місяців до того, як їхній роман став публічним. Про це пише Mirror.

За словами подруги пари, принц і принцеса Уельські, які познайомилися в університеті Сент-Ендрюс у Шотландії, мали глибший зв’язок, ніж вважалося раніше. Лаура Варшауер розповіла, що їхня хімія була очевидною задовго до того, як Кетрін привернула увагу спадкоємця престолу на благодійному показі мод.

"Ми пішли на вечірку в замок. Це була тема Гаррі Поттера, і вони провели аукціон для благодійності, де люди брали участь у торгах, щоб виграти побачення. Вілл дав 200 фунтів стерлінгів, щоб виграти побачення з Кейт", — пригадала давня подруга подружжя.

Хоча подробиці їхнього побачення залишаються невідомими, Варшауер згадала прохолодну реакцію майбутньої принцеси. Вона також згадала інший випадок, коли Кейт допомогла Вільяму уникнути незручної розмови, що ще більше зблизило їх.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у 2008 році Фото: Getty Images

"Раптом Кейт підходить з іншого кінця кімнати, обіймає його і дозволяє йому повернутися до іншої дівчини і "Вибачте, у мене є дівчина", а потім він мовчки сказав "Дякую". Вони щойно познайомилися, але було ясно, що між ними був зв’язок", — розповіла Варшауер.

"Я отримала місце в першому ряду на самому початку того, що стане однією з найбільших і найзнаковіших історій кохання нашого часу", — зізналася жінка.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у 2007 році Фото: Getty Images

Пара у 2007 році розійшлася, проте згодом примирилася та уклала шлюб у 2011. Наразі вони виховують трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям готують сюрпризи для дітей у 2025 році.

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