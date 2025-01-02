"Майбутня королева": очевидець розповів, як Кейт Міддлтон поводила себе на Різдво 2024

Традиційно королівська родина на Різдво зʼявилася на публіці в Норфолку. Поява принцеси Уельської була довгоочікуваною після року боротьби з раком.

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Кейт Міддлтон була "щиро щаслива" під час прогулянки королівської родини на Різдво 2024. Про це пише Mirror.

Принцеса Уельська поступово повертається до публічних обовʼязків, а одна людина, яка зустрічалася з нею, вважає, що Кетрін "щиро щаслива" від цього.

Майбутня королева Великої Британії відступила від громадських обов'язків після того, як у неї виявили рак на початку 2024 року. Після закінчення хіміотерапії вона продовжує виконувати свої монарші обовʼязки.

Кейт Міддлтон навіть приєдналася до королівської родини на їхню щорічну прогулянку на Різдво, і один фанат, який розмовляв з нею, тепер розповів про цю зустріч. Шанувальник сказав, що Кейт знайшла час, щоб поговорити з усіма, причому охоронцю навіть довелося прискорювати її, щоб вона йшла далі.

"Протягом останніх кількох днів я бачив надто багато постів, у яких тролили принцесу Уельську — люди (яких взагалі не було там), які стверджували, що з фотографій вони могли зрозуміти, що вона погано провела час на прогулянці і змушувала себе", — розповів очевидець.

Шанувальник наголосив, що це був перший раз, коли дружина принца Вільяма спілкувалася з публікою за останній рік.

"Вона була такою сміливою. Можливо, спочатку її голос коливався, але з моменту, коли вона вийшла з церкви, вона пішла зустрічати всіх людей, які там були", — пригадав прихильник.

Кейт Міддлтон на Різдво 2024 Фото: Getty Images

Він також розповів, що Кейт провела 40 хвилин, спілкуючись з людьми, попри холодну погоду.

Фанат сказав, що принцеса була "щиро щаслива" під час прогулянки.

"Жінка, яку я бачив на Різдво, — це жінка, дружина, мати, яка, хвора на рак, посміхалася і мала добре слово для всіх. Жінка, яку я бачив, — це майбутня королева. Справді чудова і добра людина", — підсумував очевидець.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на Різдво 2024 Фото: Getty Images

Нагадаємо, який "жахливий" подарунок на Різдво Кейт Міддлтон якось отримала від принца Вільяма.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон помиритися з принцом Гаррі.