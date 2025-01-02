"Будущая королева": очевидец рассказал, как Кейт Миддлтон вела себя на Рождество 2024

Традиционно королевская семья на Рождество появилась на публике в Норфолке. Появление принцессы Уэльской было долгожданным после года борьбы с раком.

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Кейт Миддлтон была "искренне счастлива" во время прогулки королевской семьи на Рождество 2024. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская постепенно возвращается к публичным обязанностям, а один человек, который встречался с ней, считает, что Кэтрин "искренне счастлива" от этого.

Будущая королева Великобритании отступила от общественных обязанностей после того, как у нее обнаружили рак в начале 2024 года. После окончания химиотерапии она продолжает выполнять свои монаршие обязанности.

Кейт Миддлтон даже присоединилась к королевской семье на их ежегодную прогулку на Рождество, и один фанат, который разговаривал с ней, теперь рассказал об этой встрече. Поклонник сказал, что Кейт нашла время, чтобы поговорить со всеми, причем охраннику даже пришлось ускорять ее, чтобы она шла дальше.

"В течение последних нескольких дней я видел слишком много постов, в которых троллили принцессу Уэльскую — люди (которых вообще не было там), которые утверждали, что по фотографиям они могли понять, что она плохо провела время на прогулке и заставляла себя", — рассказал очевидец.

Поклонник отметил, что это был первый раз, когда жена принца Уильяма общалась с публикой за последний год.

"Она была такой смелой. Возможно, сначала ее голос колебался, но с момента, когда она вышла из церкви, она пошла встречать всех людей, которые там были", — вспомнил сторонник.

Кейт Миддлтон на Рождество 2024 Фото: Getty Images

Он также рассказал, что Кейт провела 40 минут, общаясь с людьми, несмотря на холодную погоду.

Фанат отметил, что принцесса была "искренне счастлива" во время прогулки.

"Женщина, которую я видел на Рождество, — это женщина, жена, мать, которая, больная раком, улыбалась и имела доброе слово для всех. Женщина, которую я видел, — это будущая королева. Действительно замечательный и добрый человек", — подытожил очевидец.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на Рождество 2024 Фото: Getty Images

Напомним, какой "ужасный" подарок на Рождество Кейт Миддлтон как-то получила от принца Уильяма.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон помириться с принцем Гарри.