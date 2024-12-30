Кейт Миддлтон настроена помирить принца Гарри и короля Чарльза, — СМИ

В 2024 году и принцессе Уэльской, и королю Чарльзу диагностировали онкологию. Кейт Миддлтон осознала, что жизнь "слишком драгоценна".

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Кейт Миддлтон "полна решимости" примирить принца Гарри и короля Чарльза III после борьбы с раком. Об этом пишет Life and Style.

Принцесса Уэльская "выполняет миссию" воссоединения принца Гарри и короля Чарльза после многих лет вражды.

Герцог Сассекский был отдален от своей семьи в течение многих лет, и напряженность усилилась после того, как он сделал ряд шокирующих обвинений против королевской семьи в своих мемуарах 2023 года "Запасной". Поскольку в начале 2024 года у принцессы Уэльской диагностировали рак, источник утверждает, что теперь она хочет положить конец вражде.

Считается, что сейчас жена принца Уильяма имеет "новый взгляд на все" и понимает, что времени мало. Источник объяснил: "Кейт хочет, чтобы семья помирилась. Учитывая то, что здоровье короля продолжает ухудшаться, есть столько времени, чтобы это произошло. Кейт выполняет миссию вернуть Гарри домой".

Источник предположил, что она закончила "ждать, пока что-то произойдет" после того, как осознала, что жизнь "слишком драгоценна". Кейт уже связалась с Сассекскими, которые последние пять лет живут в США.

Кейт Миддлтон и король Чарльз III Фото: Getty Images

Источник продолжил: "Главная цель ее плана заключается в том, чтобы Гарри вернулся в Британию и помирился с Чарльзом". Королевский эксперт Кэти Николл сказала, что хотя Кейт открыта к примирению, а ее муж принц Уильям не совсем поддерживает эту идею.

Николл предположила, что принц Уэльский все еще "очень зол" на своего брата.

У Уильяма якобы была "странная реакция", когда он узнал, что его жена общалась с Гарри.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

"Хотя он не был доволен тем, что она сделала за его спиной, он понимает, что она просто пытается сделать то, что, по ее мнению, лучше всего для семьи и монархии", — говорит источник.

Напомним, какое правило Кейт Миддлтон никогда не нарушает на Рождество.

Также Фокус писал о странном подарке принца Уильяма Кейт Миддлтон.