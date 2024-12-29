Кейт Миддлтон получила "ужасный" подарок от принца Уильяма на одно Рождество

Это произошло еще в начале их отношений. Впрочем, пара до сих пор вспоминает со смехом тот день.

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Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон очень странный подарок в начале их отношений. Об этом пишет Mirror.

"Однажды я подарил жене бинокль. Она никогда не позволяла мне об этом забыть", — вспомнил принц Уэльский.

Это произошло еще в начале их отношений. Пара начала встречаться в начале 2000-х, а поженилась в 2011 году.

"Это не прошло хорошо. Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль, тогда это казалось хорошей идеей", — признался будущий король Великобритании.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году и влюбились, когда были студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Королевская семья каждый год обменивается подарками в канун Рождества.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2024 году Фото: Getty Images

В своих мемуарах 2023 года "Запасной" принц Гарри рассказал, что однажды получил шариковую ручку с рыбками от принцессы Маргарет.

Нынешние празднования семья по традиции провела в своем поместье Сандрингем в Норфолке, Англия.

Накануне праздника принц Уильям рассказал, что собирается приветствовать в поместье 45 гостей и ожидает, что собрание будет "шумным" после тяжелого года для их семьи, поскольку Кэтрин продолжает борьбу с онкологией.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Рождество 2024 года Фото: Getty Images

Среди приглашенных отпраздновать Рождество в Сандрингеме с королем Чарльзом III и королевой Камиллой были дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

Между тем принц Гарри, его жена Меган Маркл и двое их детей — 5-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет — не получили приглашения.

Напомним, какое правило Кейт Миддлтон никогда не нарушает на Рождество.

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