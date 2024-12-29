Кейт Міддлтон отримала "жахливий" подарунок від принца Вільяма на одне Різдво

Це сталося ще на початку їхніх стосунків. Втім, пара досі пригадує зі сміхом той день.

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Принц Вільям подарував Кейт Міддлтон дуже дивний подарунок на початку їхніх стосунків. Про це пише Mirror.

"Одного разу я подарував дружині бінокль. Вона ніколи не дозволяла мені про це забути", – пригадав принц Уельський.

Це сталося ще на початку їхніх стосунків. Пара почала зустрічатися на початку 2000-х, а одружилася у 2011 році.

"Це не пройшло добре. Чесно кажучи, я поняття не маю, чому я купив їй бінокль, тоді це здавалося гарною ідеєю", — зізнався майбутній король Великої Британії.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися у 2001 році і закохалися, коли були студентами університету Сент-Ендрюс у Шотландії.

Королівська сім’я щороку обмінюється подарунками напередодні Різдва.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у 2024 році Фото: Getty Images

У своїх мемуарах 2023 року "Запасний" принц Гаррі розповів, що одного разу отримав кулькову ручку з рибками від принцеси Маргарет.

Цьогорічні святкування родина за традицією провела у своєму маєтку Сандрінгем у Норфолку, Англія.

Напередодні свята принц Вільям розповів, що збирається вітати в маєтку 45 гостей і очікує, що зібрання буде "галасливим" після важкого року для їхньої родини, оскільки Кетрін продовжує боротьбу з онкологією.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на Різдво 2024 Фото: Getty Images

Серед запрошених відсвяткувати Різдво в Сандрінгемі з королем Чарльзом III і королевою Каміллою були діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон, 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта і 6-річний принц Луї.

Тим часом принц Гаррі, його дружина Меган Маркл і двоє їхніх дітей — 5-річний принц Арчі та 3-річна принцеса Лілібет — не отримали запрошення.

Нагадаємо, яке правило Кейт Міддлтон ніколи не порушує на Різдво.

Також Фокус писав про те, чим запамʼятався 2024 рік.