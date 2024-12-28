Рак у Кейт Міддлтон, скандал з Пі Дідді, розлучення Аффлека та Джей Ло: чим запам'ятався 2024 рік

За 12 місяців були розлучення та весільні церемонії, пішли з життя легендарні зірки, народилися нові члени королівських родин. Були й увʼязнення відомих людей.

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У 2024 році світовий шоу-бізнес пережив низку значних подій, серед яких втрати відомих особистостей, скандали, одруження та розлучення. Фокус розповідає про десять найважливіших із них.

Рак у Кейт Міддлтон

На початку 2024 року у дружини майбутнього короля Великої Британії, принца Вільяма, діагностували рак після планової операції на черевній порожнині. Упродовж 12 місяців Кейт Міддлтон доволі рідко зʼявлялася на публіці.

Після оголошення свого діагнозу в березні принцеса Уельська пішла з публічного життя, щоб пройти хіміотерапію та присвятити час своїй родині. Пізніше монарша персона сказала, що це були "неймовірно важкі" дев'ять місяців.

У вересні майбутня королева повідомила про закінчення курсу хіміотерапії, проте про остаточне одужання ще не повідомлялося.

Кейт Міддлтон Фото: Скріншот

Скандал з Пі Дідді

У березні 2024 року федеральні агенти провели обшуки в резиденціях Шона Комбса (Пі Дідді) в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Маямі, вилучивши електронні пристрої, наркотики та понад 1 000 пляшок дитячої олії, що, за даними слідства, використовувалися під час так званих "білих" вечірок.

16 вересня 2024 року колишнього бойфренда Дженніфер Лопес заарештували після висунення обвинувачень у рекеті та сексуальній експлуатації. Суд відмовив йому в заставі через побоювання щодо можливого тиску на свідків, і він був поміщений під варту.

Скандал навколо репера викликав широкий резонанс у суспільстві та медіа, поставивши під сумнів його багаторічну кар'єру в музичній індустрії. Багато колег та шанувальників Комбса висловили шок та розчарування у зв'язку з висунутими обвинуваченнями.

До того ж, його звинувачують у спробі вбивства.

Судовий процес над Шоном Комбсом призначено на травень 2025 року. У разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення.

Дженніфер Лопес та Шон Комбс Фото: Getty

Помер Ален Делон

У 2024 році світ втратив видатного французького актора Алена Делона, чия кар'єра залишила значний слід у кінематографі. Йому було 88 років.

Як відомо, у Делона були дифузна лімфома і хвороба Альцгеймера. У 2019 році легендарний французький актор пережив подвійний інсульт. Він багато разів говорив, що евтаназія — найкращий для нього варіант піти з життя без болю.

Ален Делон Фото: Getty Images

Розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

У серпні 2024 року Дженніфер Лопес подала заяву про розлучення з Беном Аффлеком після майже двох років шлюбу. В офіційних документах співачка вказала "нездоланні розбіжності" як причину розриву.

Попри розлучення, Лопес і Аффлек підтримують дружні стосунки. Вони були помічені разом під час обіду в Західному Голлівуді, де обмінялися різдвяними подарунками.

Ц﻿ікаво, що це був другий шанс для кохання зірок. На початку 2000-х вони майже одружилися, проте розійшлися прямо перед весіллям.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: On The JLo

Заручини Селени Гомес та Бенні Бланко

Американська співачка Селена Гомес сказала "так" продюсеру Бенні Бланко в грудні 2024. За рік до цього вони підтвердили свої стосунки.

Знаменитість оприлюднила новину в Instagram, поділившись кадрами своєї величезної обручки з діамантом.

"Назавжди починається зараз…" — написала Селена.

Ймовірно, уже у 2025 році на нас чекає зіркове гучне весілля.

Селена Гомес виходить заміж

Весілля Лани Дель Рей

Відома американська співачка і гід по алігаторах Джеремі Дюфрен зв'язали себе узами шлюбу в Де-Аллеманді, штат Луїзіана, у вересні 2024. Весільна церемонія відбулася в тій самій затоці, де наречений організовує свої тури на човнах болотами.

Уперше закохані публічно заявили про свої стосунки на весіллі моделі Карен Елсон і власника Electric Lady Studios Лі Фостера на початку того ж місяця.

Лана Дель Рей вийшла заміж

Екранізація "Сто років самотності"

Після років заборони на екранізацію роману колумбійського письменника Габрієля Гарсія Маркеса "Сто років самотності" історія містечка Макондо таки опинилася на екрані. Цим зайнявся Netflix.

Іспаномовна драма, заснована на літературному шедеврі 1967 року лауреата Нобелівської премії, вже отримала широке визнання.

На думку Араміда Тінубу з Variety, "Сто років самотності" є однією з найточніших екранізацій за останні роки, оскільки серіал вишукано деталізований і пронизаний хитромудрим символізмом.

Поки вийшло 8 серій. Загалом їх має бути 16, проте дати виходу другої частини поки невідомі.

Трейлер серіалу "Сто років самотності"

Померла Шеннен Догерті

Літо 2024 стало останнім для зірки серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" та "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті. Американська акторка пішла із життя 13 липня у віці 53 років. Вона довго боролося з онкологією, проте рак молочної залози дав метастази в мозок, а згодом хвороба поширилася і на кістки.

Шеннен Догерті за життя говорила, що хотіла б, щоб її прах "змішали" з прахом її собаки та батька, коли настане час. У квітні 2024 року зірка екрану розповіла, що активно готується до власної смерті та продає майно.

Шеннен Догерті Фото: theshando/instagram

Скандали "Євробачення-2024"

Пісенний конкурс "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме відзначився низкою скандалів та інцидентів, що привернули увагу громадськості.

Протести проти участі Ізраїлю та демонстрації палестинців

Участь ізраїльської співачки Еден Голан викликала значні суперечки. Через конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом палестинські активісти намагалися відсторонити її від конкурсу. Пісню Голан довелося змінити через політичний підтекст.А під час другого півфіналу, коли виступав Ізраїль, у Мальме відбулася 20-тисячна демонстрація палестинців.

Дискваліфікація Нідерландів та відмова оголошувати бали

Представник Нідерландів Йост Кляйн був дискваліфікований після інциденту, коли він погрожував члену знімальної групи. Нідерландський мовник розкритикував це рішення, вважаючи покарання непропорційним. У відповідь делегація Нідерландів відмовилася оголошувати свої бали під час голосування, висловивши "шок і засмучення" ситуацією.

"Євробачення" Фото: Getty Images

Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у зґвалтуванні

27-річного Маріуса Борга Хейбі звинувачують у насильстві проти дівчини, яка була непритомна. Попередньо це сталося ще на початку року, а 6 листопада 2024 поліція офіційно розпочала розслідування.

Син майбутньої королеви Норвегії Метте-Маріт не вперше привертає увагу правоохоронних органів. На початку серпня юнака затримали в Осло та звинуватили у завданні тілесних ушкоджень дівчині, з якою він перебував у стосунках.

Лише через тиждень Маріус визнав свою провину. У своїй заяві, яку Борг Хейбі склав разом з адвокатом і передав норвезькому телеканалу NRK, він визнав, що вживав наркотики, і попросив вибачення у своєї родини та Ребекки.

Маріус Борг Хейбі Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Бейонсе

Скандальний Шон Комбс (Пі Дідді) і чоловік Бейонсе Шон Картер дружать багато десятиліть, і Jay-Z був постійним гостем скандальних "білих" вечірок репера, де, судячи з десятків звинувачень на адресу Комбса, мали місце насильство, наркотики та інше.

У вересні магнат музичної індустрії був заарештований і тепер чекає на суд у бруклінській в'язниці, який призначений на 5 травня 2025 року. Як і Jay-Z, він відкидає всі звинувачення на свою адресу, хоча кількість потерпілих уже перевищує 120 осіб, і їхні свідчення багато в чому збігаються.

Через це Бейонсе сильно переймається за свою репутацію та навіть відмовилася від прізвища чоловіка.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Нагадаємо, які зірки померли у 2024 році.

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