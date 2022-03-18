Ален Делон зізнався, що хоче піти із життя за допомогою евтаназії

Свого часу до евтаназії хотіла вдатися дружина актора, яка страждала на рак підшлункової залози, проте померла без неї.

86-річний легендарний французький Актор Ален Делон хоче піти із життя, не чекаючи, поки глибока старість звалить його з ніг, а скориставшись правом на евтаназію. Заради цього він навіть переїхав із Франції до Швейцарії, де цю процедуру дозволено на законній підставі, повідомляє видання Le Point із посиланням на слова старшого сина актора Ентоні.

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За словами чоловіка, він пообіцяв батькові супроводжувати його до кінця того дня, коли він вирішить піти із життя.

"Так, це правда, він мене про це запитував", — зізнався Ентоні в інтерв'ю, даному з нагоди виходу його книги "Між собакою та вовком, де він описує своє життя".

Дружина Алена Делона Наталі померла в січні 2021 року від раку підшлункової залози. Син до останнього був із нею. За його словами, вона теж була готова до евтаназії, проте ця процедура не знадобилася.

[ + – ] Ентоні Делон

"На щастя, ми не вдалися до цього процесу. Я говорю на щастя, тому що все було готове. У нас була людина. Це правда, що нам було б важко тримати її за руку і бачити, як життя залишає її ось так. І так, я не кажу, що остання ніч була легкою, але останні години були тому, що вона пішла з миром, вона відпустила нас о шостій ранку і пішла з миром об 11… Мій батько був дуже зворушений цим".

У своїх нещодавніх інтерв'ю Ален Делон часто говорив, що без вагань вдасться до евтаназії.

"Я за! По-перше, тому що я живу у Швейцарії, де евтаназія можлива, а також тому, що я вважаю це найбільш логічним і природним. З певного віку, з певного моменту ми маємо право звалити до біса по-тихому, не проходячи лікарень, уколів та іншого…" — наголосив він.

Актор уже поділив спадщину між своїми трьома дітьми і підготував усе, що необхідно, для відходу в інший світ.

У 2019 році Делон переніс подвійний інсульт, проте оговтався і тепер ходить із палицею. Актор не перестає стверджувати, що старість його обтяжує:

"Старіти — відстій! Ми нічого не можемо з цим поробити, це те, що ми називаємо віком. Ти втрачаєш обличчя, зір. Ти встаєш і, чорт забирай, у тебе болить кісточка. Ти натикаєшся на себе. Ах! Це зовсім не смішно".

Евтаназія — це практика припинення життя людини, яка страждає на невиліковне захворювання і відчуває унаслідок цього захворювання нестерпні страждання. Це може бути або припинення підтримувальної терапії (пасивна евтаназія), або введення людині, яка вмирає, медичних препаратів чи інші дії, які тягнуть за собою швидку та безболісну смерть (активна). До активної евтаназії часто відносять і самогубство з лікарською допомогою (надання хворому на його прохання препаратів, що скорочують життя). Евтаназія була вперше легалізована в Нідерландах, вона законна у Швейцарії, Канаді, Австралії, Бельгії, Португалії, Іспанії та інших країнах. Щоправда, у більшості держав схвалено лише пасивну евтаназію.