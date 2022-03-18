Ален Делон признался, что хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии

В свое время к эвтаназии хотела прибегнуть жена актера, страдавшая раком поджелудочной железы, однако умерла без нее.

86-летний легендарный французский Актер Ален Делон хочет уйти из жизни, не дожидаясь, пока глубокая старость свалит его с ног, а воспользовавшись правом на эвтаназию. Ради этого он даже переехал из Франции в Швейцарию, где эта процедура разрешена на законном основании, сообщает издание Le Point cо ссылкой на слова старшего сына актера Энтони.

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По словам мужчины, он пообещал отцу сопровождать его до конца в тот день, когда он решит уйти из жизни.

"Да, это правда, он меня об этом спрашивал", — признался Энтони в интервью, данном по случаю выхода его книги "Между собакой и волком, где он описывает свою жизнь.

Жена Алена Делона Натали скончалась в январе 2021 года от рака поджелудочной железы. Сын до последнего был с ней. По его словам, она тоже была готова к эвтаназии, однако в итоге эта процедура не понадобилась:

[ + – ] Энтони Делон

"К счастью, мы не прибегли к этому процессу. Я говорю к счастью, потому что все было готово. У нас был человек. Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Итак, я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние часы были потому, что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11…Мой отец был очень тронут этим".

В своих недавних интервью Ален Делон часто говорил, что без колебаний прибегнет к эвтаназии.

"Я за! Во-первых, потому что я живу в Швейцарии, где эвтаназия возможна, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным и естественным. С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего…", – подчеркнул он.

Актер уже поделил наследство между своими тремя детьми и подготовил все, что необходимо, для ухода в мир иной.

В 2019 году Делон перенес двойной инсульт, однако оправился и теперь ходит с тростью. Актер не перестает утверждать, что старость его тяготит:

"Стареть – отстой! Мы ничего не можем с этим поделать, это то, что мы называем возрастом. Ты теряешь лицо, зрение. Ты встаешь и, черт возьми, у тебя болит лодыжка. Ты натыкаешься на себя. Ах! Это совсем не смешно".

Эвтаназия – это практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания. Это может быть либо прекращение поддерживающей терапии (пассивная эвтаназия), либо же введение умирающему медицинских препаратов либо другие действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть (активная). К активной эвтаназии часто относят и самоубийство с врачебной помощью (предоставление больному по его просьбе препаратов, сокращающих жизнь). Эвтаназия была впервые легализована в Нидерландах, она законна в Швейцарии, Канаде, Австралии, Бельгии, Португалии, Испании и ряде других стран. Правда, в большинстве государств одобрена только пассивная эвтаназия.