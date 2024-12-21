Не сваритися та любитися: найгучніші весілля знаменитостей у 2024 році

Сім'ї створили не тільки представники шоу-бізнесу, а й члени королівських родин.

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2024 рік добігає кінця, і впродовж останніх 12 місяців у шоу-бізнесі й аристократичних колах дещо скоротилася кількість завидних женихів і наречених Фокус зібрав найгучніші весілля року і пропонує читачам згадати, хто з багатих і знаменитих змінив свій сімейний статус.

Ашер і Дженніфер Гойкочеа 11 лютого

45-річна легенда Ашер побрався зі своєю давньою подругою, 40-річною Дженніфер Гойкочеа в Лас-Вегасі. Це сталося незабаром після його легендарного виступу в перерві Суперкубка LVIII. Пара обмінялася клятвами в автомобільному тунелі The Fast Lane від Vegas Weddings, а мати Ашера Джонетта Паттон стала дружкою пари.

Урочистості з нагоди одруження відбулися в ресторані, де зібралися тільки близькі друзі та сім'я.

На нареченій був повністю білий брючний костюм з відкритими плечима, піджаком, що зав'язувався на талії, і широкими штанами. Ашер же хизувався в білій шубі до підлоги поверх свого чорного смокінга.

Хоча пара тримала свої стосунки в таємниці, відомо, що їхній роман почався після того, як артист здійснив навколосвітню подорож для самоаналізу 2018 року. Гойкоечеа і Ашер вперше викликали чутки про стосунки, коли їх сфотографували разом на вечірці з нагоди 40-річчя продюсера Кіта Томаса в червні 2019 року.

"Я почав цю подорож, я знайшов і зустрів дивовижного партнера, який виявився моїм найкращим другом і був поруч весь час. І я подумав: "Ух ти, це може бути здорово", — сказав він. Ще до весілля в них 2020 року народилася донька Соверен Бо, а 2021 року — син Сір Кастрелло. У Ашера також є двоє синів, Ашер V і Навійд Елі, від його колишньої дружини Тамеки Фостер.

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові (18 травня)

20-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун і 22-річний син легендарного рокера Джона Бон Джові Джейк Бонджові зв'язали себе узами шлюбу на приватній церемонії у США, де батьки Бонджові, Джон Бон Джові та Доротея Бонджові були присутні разом із батьками Браун.

Таємна церемонія супроводжувалася урочистостями для ширшого кола друзів і родичів на віллі Цетінале в Тоскані (Італія) з сім'єю і друзями 2 жовтня.

Для церемонії Браун одягла сукню Galia Lahav, зшиту на замовлення, з хитромудрими мереживними деталями. Вона доповнила її прозорою вуаллю від Monvieve з тією ж мереживною деталлю і звела прикраси і макіяж до мінімуму. Пізніше ввечері Міллі переодяглася в атласну сукню з відкритими плечима. Всього акторка змінила чотири весільних вбрання, зокрема на прийом одягла сукню від Oscar de la Renta і міні-сукню для танців.

Джейк вибрав смокінг кольору слонової кістки і чорні штани. Він також одягнув білу сорочку і чорну краватку-метелика.

Міллі оголосила, що її хлопець освідчився їй в Instagram у квітні 2023 року, виклавши фотографію, на якій вона демонструє масивну каблучку. "Я кохаю тебе вже три літа, люба, я хочу їх усі", — підписала свій пост британська зірка. Джейк, своєю чергою, опублікував дві фотографії з підписом "Назавжди".

Г'ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський і Олівія Генсон (7 червня)

Найзавидніший холостяк Великої Британії повінчався зі своєю нареченою Олівією в Честерському соборі. Стародавній храм собор у центрі міста був передбачуваним вибором місця для пари, щоб сказати "так". Собор датується 1093 роком і пов'язаний із сім'єю Гросвенор з 12 століття. Сестра Г'ю, леді Тамара, вийшла там заміж 2004 року, а поминальна служба за батьком Г'ю, 6-м герцогом Вестмінстерським, відбулася там 2016 року.

Наречена приголомшила весільною сукнею з довгим шлейфом від лондонської дизайнерки Емми Вікторії Пейн і завершила свій весільний образ тіарою Faberge Myrtle Leaf, яку всі наречені сім'ї Гросвенор одягають у день весілля. Її фата мала квіткові мотиви і окантовку від фати її прабабусі, яку вона носила приблизно 1880 року, включно із зубчастими краями і овальними формами. На фаті також зображені ініціали її і нареченого, а також дата весілля.

Г'ю Гросвенор і Олівія Генсон Фото: Getty Images

Під весільне вбрання Олівія взула темно-сині оксамитові туфлі, прикрашені величезними бантами на невисоких підборах. Букет Олівії склали з квітів, зібраних у садах сімейного будинку герцога, Ітон-холу. Наречена приїхала на одруження у вінтажному Bentley Motors 1930 8-Litre. За традицією наречена увійшла в собор у супроводі свого батька.

Після церемонії одруження відбувся приватний прийом у маєтку Ітон, що розташований на околиці Честера і є домівкою сім'ї Гросвенор з 1400-х років. Серед гостей був і принц Вільям, який погодився стати шафером нареченого.

Принцеса Марта Луїза і Дурек Верретт (31 серпня)

Норвезька принцеса Марта Луїза і американський шаман Дурек Веррет одружилися 31 серпня після серії передвесільних заходів, включно із закритим вітальним прийомом і прогулянкою на човні. Церемонію в готелі Unio провела парафіяльний священик Маргіт Ловісе Холте.

Триденне торжество відбулося в селі Гейрангер на березі однойменного фіорду — одного з наймальовничіших у Норвегії.

Батьки Марти Луїзи, король Гаральд V і королева Соня, а також три доньки принцеси Марти Луїзи від першого шлюбу з покійним норвезьким письменником Арі Беном, були присутні на весіллі. На церемонії також були присутні. Знімальна група також була центральною частиною великого дня королівської сім'ї через майбутній документальний фільм Netflix про стосунки пари. Загалом гостями весілля стали 350 осіб.

Наречена обрала весільну сукню від дизайнерки весільного Тіни Стеффенакк Германсен. Вона була розшита золотими перлинами, тож справді сяяла в сонячному світлі гір Гейрангер. На ній навіть вишили монограму пари.

Після розлучення зі своїм першим чоловіком Арі Беном, який за два роки покінчив життя самогубством, принцеса закрутила роман із шаманом Дуреком. У червні 2022 року пара оголосила про намір одружитися. Королівська сім'я не була в захваті від цих стосунків, але не стала їм перешкоджати.

Лана Дель Рей і Джеремі Дюфрен (26 вересня)

Через п'ять років після першої зустрічі співачка і гід по алігаторах зв'язали себе узами шлюбу в Де-Аллеманді, штат Луїзіана. Весільна церемонія і прийом відбулися в тій самій затоці, де Джеремі організовує свої тури на човнах болотами.

До вівтаря наречену вів її батько Роберт Грант. Дель Рей одягла сукню з воланами і глибоким вирізом і вирішила зібрати волосся у хвіст з блакитною стрічкою, тоді як Дюфрен вибрав темний костюм з ланцюжком у кишені і коричневі туфлі.

Вперше пара публічно заявила про свої стосунки на весіллі моделі Карен Елсон і власника Electric Lady Studios Лі Фостера на початку того ж місяця. До пари приєдналися інші знамениті гості, зокрема Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі, а також Карлі Клосс і Лінда Євангеліста.

Співачка знає Дюфрена принаймні з 2019 року, коли вона поділилася з ним фотографіями на Facebook після однієї з його екскурсій дикою природою.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума (28 вересня)

Акторка, письменниця, продюсерка і режисерка Ребел Вілсон і дизайнерка одягу та ювелірних виробів Рамона Агрума зіграли весілля на Сардинії, Італія. Урочистість проходила в готелі Cala di Volpe в Порто-Черво.

Обидві дівчини обрали весільні сукні від Pronovias.

"Ми не хотіли виглядати надто схожими, але у нас обох класичний смак. Ми хотіли вдягнути традиційні білі весільні сукні і думали, що сукні від Pronovias були чудові", — пояснила пізніше Рамона.

Стиліст Ребел Елізабет Стюарт зіграла важливу роль у виборі суконь. Ребел обрала Lynn: весільну сукню в стилі принцеси з тканини мікадо з корсетною талією та вирізом без бретельок, з індивідуальними знімними рукавами та королівським шлейфом, прикрашеним поясом з кристалами та намистинами. Тим часом сукня Рамони — Emerald — мала А-силует, також з тканини мікадо, з високою корсетною талією, вирізом у формі серця і шлейфом.

З прикрас вони обрали класичні каблучки Tiffany & Co. На додаток до цього Рамона одягла дорогоцінний головний убір, а Ребел — декоративну шпильку, обидва від Pronovias.

Дочка Ребел Ройс була дівчинкою-квітникаркою.

Адріана Ліма та Андре Леммерс (грудень)

Бразильська супермодель Адріана Ліма та її коханий кінопродюсер Андре Леммерс пов'язали себе узами шлюбу після трьох років стосунків. Знаменитості не стали поширюватися, де і коли саме відбулося їхнє весілля. Ліма, яка народила торік Леммерсу сина, тільки опублікувала фото обручки і повідомила, що тепер вона — місіс Леммерс.

Адріана Ліма та Андре Леммерс Фото: Getty

Для бразилійки цей шлюб став другим.

Адріана й Андре почали зустрічатися на початку 2021 року, і їхній дебют на червоній доріжці як пари відбувся на Венеційському кінофестивалі. Рік потому в них народилася спільна дитина, яка для супермоделі стала третьою. Хлопчика назвали Ціан Ліма Леммерс. За словами джерел, його ім'я було "натхненне прекрасними кольорами води по всьому світу в таких місцях, як Мальдіви, Багами і Бора-Бора". В Адріани також є дві доньки — 12-річна Валентина і дев'ятирічна Сієнна від колишнього чоловіка, сербського баскетболіста Марко Ярича.

Фото: Adriana Lima/Instagram

Раніше Фокус писав, що пара із загальним віком 202 роки побила світовий рекорд.