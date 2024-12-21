Совет да любовь: самые громкие свадьбы знаменитостей в 2024 году

Семьи создали не только представители шоу-бизнеса, но и члены королевских семей.

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2024 год подходит к концу, и на протяжении последних 12 месяцев в шоу-бизнесе и аристократических кругах несколько сократилось количество завидных женихов и невест Фокус собрал самые громкие свадьбы года и предлагает читателям вспомнить, кто из богатых и знаменитых сменил свой семейный статус.

Ашер и Дженнифер Гойкочеа 11 февраля

45-летняя легенда Ашер связал себя узами брака со своей давней подругой, 40-летней Дженнифер Гойкочеа в Лас-Вегасе. Это произошло вскоре после его легендарного выступления в перерыве Суперкубка LVIII.

Пара обменялись клятвами в автомобильном туннеле The Fast Lane от Vegas Weddings, а мать Ашера Джонетта Паттон стала свидетельницей пары.

Торжество по случаю бракосочетания прошло в ресторане, где собрались только близкие друзья и семья.

На невесте был полностью белый брючный костюм с открытыми плечами, завязывающимся на талии пиджаком и широкими брюками. Ашер же щеголял в белой шубе в пол поверх своего черного смокинга.

Хотя пара держала свои отношения в секрете, известно, что их роман начался после того, как артист совершил кругосветное путешествие для самоанализа в 2018 году. Гойкоэчеа и Ашер впервые вызвали слухи об отношениях, когда их сфотографировали вместе на вечеринке по случаю 40-летия продюсера Кита Томаса в июне 2019 года.

"Я начал это путешествие, я нашел и встретил удивительного партнера, который оказался моим лучшим другом и был рядом все время. И я подумал: "Ух ты, это может быть здорово", — сказал он. Еще до свадьбы у них в 2020 году родилась дочь Соверен Бо, а в 2021 году – сын Сир Кастрелло. У Ашера также есть двое сыновей, Ашер V и Навийд Эли, от его бывшей жены Тамеки Фостер.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови (18 мая)

20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и и 22-летний сын легендарного рокера Джона Бон Джови Джейк Бонджови связали себя узами брака на частной церемонии в США, где родители Бонджови, Джон Бон Джови и Доротея Бонджови присутствовали вместе с родителями Браун.

За тайной церемонией последовало торжество для более широкого круга друзей и родственников на вилле Цетинале в Тоскане (Италия) с семьей и друзьями 2 октября.

Для церемонии Браун надела платье Galia Lahav, сшитое на заказ, с замысловатыми кружевными деталями. Милли дополнила его прозрачной вуалью от Monvieve с той же кружевной деталью и свела украшения и макияж к минимуму. Позже вечером она переоделась в атласное платье с открытыми плечами. Всего девушка сменила четыре свадебных наряда, в том числе на прием надела платье от Oscar de la Renta и мини-платье для танцев.

Джейк выбрал смокинг цвета слоновой кости и черные брюки. Он также надел белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Милли объявила, что ее парень сделал ей предложение в Instagram в апреле 2023 года, выложив фотографию, на которой она демонстрирует массивное кольцо. "Я люблю тебя уже три лета, дорогая, я хочу их все", — подписала свой пост британская звезда. Джейк, в свою очередь, опубликовал две фотографии с подписью "Навсегда".

Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский и Оливия Хенсон (7 июня)

Самый завидный холостяк Великобритании обвенчался со своей невестой Оливией в Честерском соборе. Древний Честерский собор в самом центре города был естественным выбором места для пары, чтобы сказать "да". Собор датируется 1093 годом и связан с семьей Гросвенор с 12 века. Сестра Хью, леди Тамара, вышла там замуж в 2004 году, а поминальная служба по отцу Хью, 6-му герцогу Вестминстерскому, прошла там в 2016 году.

Невеста ошеломила свадебным платьем с длинным шлейфом от лондонского дизайнера Эммы Виктории Пейн и завершила свой свадебный образ тиарой Faberge Myrtle Leaf, которую все невесты семьи Гросвенор надевают в день свадьбы. Ее фата имела цветочные мотивы и окантовку от фаты ее прабабушки, которую она носила примерно в 1880 году, включая зубчатые края и овальные формы. На фате также изображены инициалы ее и жениха, а также дата свадьбы.

Хью Гросвенор и Оливия Хенсон Фото: Getty Images

Под свадебный наряд Оливия обула темно-синие бархатные туфли, украшенные огромными бантами на невысоких каблуках. Букет Оливии был составлен из цветов, собранных в садах семейного дома герцога, Итон-холла. Невеста приехала на бракосочетание в винтажном Bentley Motors 1930 8-Litre. По традиции невеста вошла в собор в сопровождении своего отца.

После церемонии бракосочетания состоялся частный прием в поместье Итон, которое находится на окраине Честера и является домом семьи Гросвенор с 1400-х годов. Среди гостей был и принц Уильям, который согласился стать шафером жениха.

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт (31 августа)

Норвежская принцесса Марта Луиза и американский шаман Дурек Веррет сочетались браком 31 августа после серии предсвадебных мероприятий, включая закрытый приветственный прием и прогулку на лодке. Церемонию в отеле Unio провела приходской священник Маргит Ловисе Холте.

Трехдневное торжество прошло в деревне Гейрангер на берегу одноименного фьорда – одного из самых живописных в Норвегии.

Родители Марты Луизы, король Харальд V и королева Соня, а также три дочери принцессы Марты Луизы от первого брака с покойным норвежским писателем Ари Беном , присутствовали на свадьбе. На церемонии также присутствовали. Съемочная группа также была центральной частью большого дня королевской семьи из-за предстоящего документального фильма Netflix об отношениях пары. Всего гостями свадьбы стали 350 человек.

Невеста выбрала свадебное платье от дизайнера свадебного Тины Стеффенакк Хермансен. Оно было расшито золотыми жемчужинами, так что оно действительно сияло в солнечном свете гор Гейрангер. На нем даже вышили монограмму пары.

После развода со своим первым мужем Ари Беном, который через два года покончил жизнь самоубийством, принцесса закрутила роман с шаманом Дуреком. В июне 2022 года пара объявила о намерении пожениться. Королевская семья не была в восторге от этих отношений, но не стала им препятствовать.

Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен (26 сентября)

Спустя пять лет после первой встречи певица и гид по аллигаторам связали себя узами брака в Де-Аллеманде, штат Луизиана. Свадебная церемония и прием прошли в том же заливе, где Джереми организует свои туры на лодках по болотам.

К алтарю невесту вел ее отец Роберт Грант. Дель Рей надела платье с оборками и глубоким вырезом и решила собрать волосы в хвост с голубой лентой, в то время как Дюфрен выбрал темный костюм с цепочкой в ​​кармане и коричневые туфли.

Впервые пара публично заявила о своих отношениях на свадьбе модели Карен Элсон и владельца Electric Lady Studios Ли Фостера в начале того же месяца. К паре присоединились другие знаменитые гости, включая Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, а также Карли Клосс и Линду Евангелисту.

Певица знает Дюфрена по крайней мере с 2019 года, когда она поделилась с ним фотографиями на Facebook после одной из его экскурсий по дикой природе.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума (28 сентября)

Актриса, писательница, продюсер и режиссер Ребел Уилсон и дизайнер одежды и ювелирных изделий Рамона Агрума сыграли свадьбу на Сардинии, Италия. Торжество проходило в отеле Cala di Volpe в Порто-Черво.

Обе девушки выбрали свадебные платья от Pronovias.

"Мы не хотели выглядеть слишком похожими, но у нас обеих классический вкус. Мы хотели надеть традиционные белые свадебные платья и думали, что платья от Pronovias были великолепны", – объяснила позже Рамона.

Стилист Ребел Элизабет Стюарт сыграла важную роль в выборе платьев. Ребел выбрала Lynn: свадебное платье в стиле принцессы из ткани микадо с корсетной талией и вырезом без бретелек с индивидуальными съемными рукавами и королевским шлейфом, украшенным поясом с кристаллами и бусинами. Между тем, платье Рамоны — Emerald — имело А-силуэт, также из ткани микадо, с высокой корсетной талией, вырезом в форме сердца и шлейфом.

Из украшений они выбрали классические кольца Tiffany & Co. В дополнение к этому Рамона надела драгоценный головной убор, а Ребел — декоративную шпильку, оба от Pronovias.

Дочь Ребел Ройс была девочкой-цветочницей.

Адриана Лима и Андре Леммерс (декабрь)

Бразильская супермодель Адриана Лима и ее возлюбленный кинопродюсер Андре Леммерс связали себя узами брака после трех лет отношений. Знаменитости не стали распространяться, где и когда именно прошла их свадьба. Лима, которая родила в прошлом году Леммерсу сына, только опубликовала фото обручального кольца и сообщила, что теперь она – миссис Леммерс.

Адриана Лима и Андре Леммерс Фото: Getty

Для бразильянки этот брак стал вторым.

Адриана и Андре начали встречаться в начале 2021 года, и их дебют на красной дорожке в качестве пары состоялся на Венецианском кинофестивале. Год спустя у них родился общий ребенок, который для супермодели стал третьим. Мальчика назвали Циан Лима Леммерс. По словам источников, его имя было "вдохновлено прекрасными цветами воды по всему миру в таких местах, как Мальдивы, Багамы и Бора-Бора". У Адрианы также есть две дочери — 12-летняя Валентина и девятилетняя Сиенна от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

Фото: Adriana Lima/Instagram

Ранее Фокус писал, что пара с общим возрастом в 202 года побила мировой рекорд.