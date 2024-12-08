Свадьба века: пара с общим возрастом в 202 года побила мировой рекорд (видео)

Романтическая история 100-летнего Берни Литтман и 102-летней Марджори Фитерман началась на костюмированной вечеринке в доме престарелых. Во время беседы они сразу нашли общий язык, а со временем решили связать свои судьбы браком.

Необычное событие произошло в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).100-летний Берни Литтман и 102-летняя Марджори Фитерман, познакомившиеся в местном доме престарелых, стали самой пожилой парой, вступившей в брак, по совокупному возрасту. Об этом пишет UPI.

Их свадьба, состоявшаяся 19 мая, была официально подтверждена Книгой рекордов Гиннесса.

История любви началась на костюмированной вечеринке в доме престарелых. Пара быстро нашла общий язык и выяснила, что в студенческие годы они учились в одном университете, но их пути тогда не пересекались.

По словам внучки Литтмана, Сары Сичерман, их связь стала настоящим счастьем для обоих, особенно в непростые времена пандемии COVID-19.

"Они оба прожили в браке более 60 лет со своими первыми супругами и обрели любовь в столь почтенном возрасте. Это поразительно", — поделилась она в соцсетях.

Свадебная церемония прошла под руководством раввина Адама Уолберга, который отметил, что их решение стать супругами было естественным продолжением крепкой дружбы и взаимной поддержки.

История любви началась на костюмированной вечеринке в доме престарелых Фото: Facebook

Долголетие каждый из новобрачных объясняет по-своему: Берни — любовью к чтению и интересом к мировым событиям, а Марджори — регулярным употреблением пахты.

"Они оба ценят чувство юмора и интеллект друг друга. Это помогает им оставаться молодыми", — добавила Сара.

Ранее Фокус сообщал, что самые старые молодожены в мире сыграли свадьбу. Пара познакомилась в доме престарелых и встречалась девять лет. Решение жениться было неожиданным для их родных.

Также стало известно, что что женщина, считавшая, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.