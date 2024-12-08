Весілля століття: пара зі спільним віком у 202 роки побила світовий рекорд (відео)

Романтична історія 100-річного Берні Літтмана та 102-річної Марджорі Фітерман розпочалася на костюмованій вечірці в будинку для літніх людей. Під час бесіди вони одразу знайшли спільну мову, а згодом вирішили пов'язати свої долі шлюбом.

Незвичайна подія сталася у Філадельфії (штат Пенсільванія, США). 100-річний Берні Літтман і 102-річна Марджорі Фітерман, які познайомилися в місцевому будинку для літніх людей, стали найстарішою парою, яка вступила в шлюб, за сукупним віком. Про це пише UPI.

Їхнє весілля, що відбулося 19 травня, було офіційно підтверджено Книгою рекордів Гіннесса.

Історія кохання почалася на костюмованій вечірці в будинку для літніх людей. Пара швидко знайшла спільну мову і з'ясувала, що в студентські роки вони навчалися в одному університеті, але їхні шляхи тоді не перетиналися.

За словами онуки Літтмана, Сари Січерман, їхній зв'язок став справжнім щастям для обох, особливо в непрості часи пандемії COVID-19.

"Вони обидва прожили в шлюбі понад 60 років зі своїми першими чоловіками й знайшли кохання в такому поважному віці. Це вражаюче", — поділилася вона в соцмережах.

Весільна церемонія відбулася під керівництвом рабина Адама Волберга, який зазначив, що їхнє рішення стати подружжям було природним продовженням міцної дружби і взаємної підтримки.

Історія кохання почалася на костюмованій вечірці в будинку для літніх людей Фото: Facebook

Довголіття кожен із молодят пояснює по-своєму: Берні — любов'ю до читання та інтересом до світових подій, а Марджорі — регулярним вживанням маслянки.

"Вони обидва цінують почуття гумору та інтелект одне одного. Це допомагає їм залишатися молодими", — додала Сара.

Раніше Фокус повідомляв, що найстаріші молодята у світі зіграли весілля. Пара познайомилася в будинку для літніх людей і зустрічалася дев'ять років. Рішення одружитися було несподіваним для їхніх рідних.

Також стало відомо, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.