Ален Делон, Шеннен Догерті, Ліам Пейн: хто із зірок помер у 2024 році (фото)

У цьому році фанати Алена Делона із сумною ностальгією пригадували його фільми. Прихильники Ліама Пейна не вірили, що життя музиканта обірвалося так рано, а потеромани сумували за професоркою Мінервою Макґонеґел, яку зіграла Меггі Сміт.

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За 12 місяців (цього року 366 днів) відбулося багато різних подій. Хтось одружився, хтось подав заяву на розлучення, були оголошення про вагітності, народження малюків. Втім, не обійшлося і без сумних новин. Фокус пригадує, хто із зірок назавжди залишився у 2024.

Ален Делон

Наприкінці літа перестало битися серце легендарного французького актора Алена Делона. Йому було 88 років.

"Ален Фаб'єн, Анушка, Ентоні, а також (його собака) Лубо з глибоким сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі, в оточенні трьох дітей і своєї сім'ї", — йшлося в заяві близьких знаменитості.

Як відомо, у Делона були дифузна лімфома і хвороба Альцгеймера. У 2019 році французький актор пережив подвійний інсульт. Він багато разів говорив, що евтаназія — найкращий для нього варіант піти з життя без болю.

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Серед найвідоміших фільмів Алена Делона: "На яскравому сонці", "Рокко і його брати", "Леопард", "Нескорений", "Самурай", "Сицилійський клан" та інші. Хоча актор ніколи не знімався в Голлівуді, він став відомим не тільки в Європі, а й у США та Азії.

Ален Делон із старшим сином Ентоні Фото: Getty Images

Шеннен Догерті

Також літо 2024 стало останнім для зірки серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" та "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті. Американська акторка пішла із життя 13 липня у віці 53 років. Тривалий час вона боролося з онкологією. Рак молочної залози дав метастази в мозок. А згодом хвороба поширилася і на кістки.

"З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла битву з раком після багатьох років боротьби з хворобою. Віддана дочка, сестра, тітка і подруга була оточена своїми близькими, а також її собакою Бові", — йшлося в заяві публіцистки Леслі Слоун.

Шеннен за життя говорила, що хотіла б, щоб її прах "змішали" з прахом її собаки та батька, коли настане час.

У квітні 2024 року Шеннен Догерті розповіла, що активно готується до власної смерті та продає майно. Таким чином акторка хотіла зібрати кошти на поїздку з матір'ю. Вона вважала, що враження та спогади мають більше значення, ніж матеріальні блага.

Шеннен Догерті Фото: Getty Images

Меггі Сміт

Відома британська акторка та двічі лауреатка премії "Оскар" Меггі Сміт померла у віці 89 років у вересні.

Вона була добре відома завдяки виконанню ролі професорки Мінерви Макґонеґел у франшизі про Гаррі Поттера, а також Вайолет Кроулі в серіалі "Абатство Даунтон".

"Вона мирно померла в лікарні сьогодні рано вранці, у п'ятницю, 27 вересня", — повідомили сини акторки.

Меггі Сміт британський король Чарльз ІІІ назвав національним надбанням.

Меггі Сміт Фото: Getty

Тімоті Вест

За кілька тижнів після смерті Меггі Сміт помер ще один знаменитий британець. У листопаді перестало битися серце Тімоті Веста, якому було 90 років.

В актора залишилася дружина Прунелла Скейлс та троє дітей — Джульєт, Семюель і Джозеф. За словами рідних Веста, він пішов із життя мирно в колі родини та друзів.

"Після довгого і надзвичайного життя на сцені і за її межами наш дорогий батько Тімоті Вест мирно помер уві сні вчора ввечері. Йому було 90 років", — зазначили рідні знаменитості.

Тімоті Вест зіграв у серіалах "Пуаро Агати Крісті", "Суто англійські вбивства", "Брас", "Едуард Сьомий", "Іст-Ендерс" і "Великі подорожі каналом".

Королева Камілла та Тімоті Вест Фото: Getty Images

Ліам Пейн

16 жовтня колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн загинув у віці 31 року після падіння з балкона третього поверху готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, Аргентина.

"Виходячи з того, що бачила команда, очевидно, був перелом черепа та надзвичайно серйозні травми, які призвели до його швидкої смерті", — сказав місцевий медик.

Розслідування його смерті ще проводиться, зʼявляються нові факти та фото\відеоматеріали.

У музиканта залишився син Беар Грей від Шеріл Коул. А зі своєю дівчиною Кейт Кессіді співак планував одружитися.

Ліам Пейн Фото: Liam Payne\Instagram

Вʼячеслав Узелков

Український боксер Вʼячеслав Узелков пішов із життя на початку листопада 2024 року у віці 45 років. Його поховали 11-го числа в рідній Вінниці.

Ходили чутки, що спортсмен помер, бо в нього раптово відірвався тромб. Однак віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова частково спростувала це. Виявилося, що В'ячеслав Узелков протягом тижня перебував у комі перед своєю смертю.

"Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово", — зазначила Шатернікова.

У 33 роки український боксер переніс інсульт. Тоді ж Узелков залишив професійний спорт. Наприкінці березня 2024 року йому діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні спортсмен переніс складну операцію на серці в Києві та проходив реабілітацію у Вінниці, а потім отримав II групи інвалідності. У листопаді Узелков знову потрапив до лікарні.

Фокус поспілкувався з мамою Вʼячеслава Узелкова.

Вʼячеслав Узелков Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

Віталій Білоножко

На початку 2024 року у віці 71 року помер народний артист України, музикант і співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко.

"Віталій Білоножко завжди був бажаним гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні й тисячі поціновувачів", — написала тоді пресслужба Буринської міської ради Сумської області.

Віталій та Світлана Білоножко Фото: Віталій Білоножко/ Facebook

Богдан Сташків

Народний артист України Богдан Сташків загинув в автокатастрофі 7 жовтня 2024 у віці 67 років. Співак їхав на Закарпаття, втративши контроль над керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. Від отриманих травм виконавець пісні "Золотава осінь" загинув.

За даними поліції, ДТП сталася близько 14:10 на автодорозі "Нижні Ворота-Воловець-Міжгір’я" у Мукачівському районі.

Богдан Сташків Фото: Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА / Facebook

Нагадаємо, померла сестра короля Швеції принцеса Біргітта у віці 87 років.

Також Фокус писав про причину смерті супермоделі 90-х Джорджини Купер.