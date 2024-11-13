Заборона на спілкування з сім'єю та справжня причина смерті сина: інтерв'ю з мамою В'ячеслава Узелкова

У віці 45 років обірвалося життя українського боксера В’ячеслава Узелкова, який свого часу мав велику популярність в боксерській кар’єрі. У віці 35 років В’ячеслав повідомив про завершення спортивної кар’єри, після чого розпочав роботу як телеведучий та тренер.

Останній рік свого життя боксер В’ячеслав Узелков скаржився на проблеми зі здоров’ям, якими ділився у себе в соціальних мережах. Так, у квітні 2024 року він переніс операцію на серці, однак вже 9 листопада його життя обірвалося. Вперше за багато років його мама Зінаїда Узелкова спеціально для Фокусу наважилася дати відверте інтерв’ю про життя сина боксера.

В'ячеслав Узелков Фото: З відкритих джерел

Причина смерті В'ячеслава Узелкова

Як розповіла Зінаїда Узелкова, останні тижні свого життя син скаржився на здоров’я, говорив, що йому важко дихати і він збирається їхати на обстеження та лікування в столицю, однак цього зробити він так і не зміг.

Проблеми зі здоров'ям у боксера почалися на початку 2024 року. Вже у квітні спортсмен переніс операцію на серці. Тоді в ексклюзивному коментарі Фокусу він розповів про операцію та показав фото шрамів.

Вже 1 листопада В’ячеслава Узелкова госпіталізували у вінницьку лікарню, де він знаходився під апаратом штучної вентиляції легень. Однак вже 9 листопада серце боксера не витримало.

"У нього був великий тромб на серці і багато тромбів по всьому тілу, але коли він помер у нього лишався лише один тромб на серці. Ті тромбики "розсосалися". Йому вводили різні ліки, які допомагали. І лікарі навіть говорили, що йому краще стало, залишилось тільки підняти гемоглобін, а з серцем розберуться".

Чи були поряд діти боксера в останні дні його життя

Вже через два дні після смерті В’ячеслава Узелкова, його син Роберт заявив, що поки його батько був у лікарні він весь цей час був поряд і підтримував його. Хоч у серпні 2024 року у себе на сторінці в Інстаграм хлопець зрікся батька.

Натомість мама В’ячеслава, Зінаїда Узелкова стверджує, що інформація не відповідає дійсності. Вона підтвердила, що Роберт, Олівія та Марина дійсно були в лікарні і В’ячеслава, адже це було виключно один раз напередодні його смерті.

"Вони були, їх пустили. Як я дізналася, що вони прийшли, я написала заяву, щоб нікого не пускали окрім мене і дітей у присутності лікарів. Однак вони більше не приходили. Йому наче ставало краще. Вже лікарі казали, що аналізи покращилися. І тільки вона зайшла до нього в палату і він помер. Роберт пише, я був у батька до останнього дня в лікарні. Та не був він, він бреше. Як можна так говорити. Роберт мені подзвонив, коли Славік помер", — розповіла Зінаїда Узелкова.

В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська Фото: Instagram

Чому не пустила Марину Боржемську на прощання з В’ячеславом Узелковим

Зінаїда Узелкова розповіла, що діти В’ячеслава — Роберт та Олівія приїхали на прощання з батьком, з ними була і колишня дружина. Однак мама боксера побачивши їх заборонила Марині наближатися до сина.

"Я вам скажу чесно, як я з ними спілкувалася, я їх зустріла і сказала розвертайтесь і мигом назад. Не хочу, не треба, щоб вона йшла. Вона тільки негатив до нього несла. А вона почала до мене казати: "Ви не маєте права, це діти, діти повинні прийти". Діти повинні були прийти раніше. Вона не пускала, не давала спілкуватися. Вона як прийшла до нього в лікарню, у неї не було на обличчі не грама скорботи. Люди мені потім розповідали, що вона сиділа і обговорювала квартиру Славину, як оформити її на дітей", — заявила мама покійного боксера.

В'ячеслав Узелков з мамою Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Чому 20 років не спілкувалися з сином

Напередодні смерті В’ячеслав Узелков розповів, що 20 років свого життя він не спілкувався з рідною мамою. Вдаватися у подробиці він не став, але заявив, що це саме ті 20 років, які він прожив у шлюбі з Мариною Боржемськю.

Як розповіла Зінаїда Узелкова в інтерв’ю Фокусу, після того, як В’ячеслав одружився, він обірвав всі зв’язки з нею, батьком та братом. Жінка впевнена, що причиною цьому було те, що Марина забороняла йому з ними спілкуватися.

"Коли у них було весілля, зазвичай мама радіє, а я на весіллі плакала, так плакала, що Славік мене заспокоював. Я відчувала, що не буде в їх родині щастя, але нічого не казала. Вони поженилися, почали жити і з тих пір як рукою відрізало. Вона, Марина, не дозволяла зі мною спілкуватись. Що вона там йому говорила він ніколи не розповідав. Він її так любив і оберігав, що ніколи нічого поганого не говорив. Коли родився Роберт, потім Олівія, я принесла їм в лікарню золоті сувеніри, я їх привітала, зустріла в лікарні і все з тих пір ми не спілкувалися. Вона не хотіла з нами зустрічатися і спілкуватися, відповідно і Славік теж припинив з нами спілкуватися. Ми його ніколи не налаштовували проти його родини, і нічого поганого не говорили", — розповіла жінка.

Вже у 2021 році, після розлучення родина возз'єдналася. Як розповіла Зінаїда Узелкова, нова обраниця сина підштовхнула його до примирення, хоча фактично між ними не було ніяких сварок та конфліктів.

"Після смерті батька він взагалі перестав спілкуватися і дзвонити. Я не знала що сталося. Виявилося вона не дозволяла спілкуватися зі мною. Я знаю, якби вона не забороняла, він би прийшов. Коли з’явилася його нова дівчина, вона завжди питала у нього, ти коли був у мами останні раз? Він сказав: "Років 15-20 років назад, мені Марина не дозволяла спілкуватися". На що вона сказала: "Іди до мами, чого ти не йдеш". І він прийшов. І з того часу ми почали спілкуватися, це був десь 2020 рік. Він приходив до мене до останнього дня. Останні раз, коли він до мене прийшов йому було важко дихати, тому він не зміг піднятися і я спустилася до нього", — розповіла мама покійного боксера.

Про звинувачення Марини Боржемської у бік В’ячеслава

Марина Боржемська та В’ячеслав Узелков одружилися у 1999 році. Пара прожила у шлюбі 22 роки. Спільно мають двох дітей — 15-річного Роберта та 12-річну Олівію. Попри понад 20 років шлюбу парі не вдалося мирно розлучитися. Тоді Марина Боржемська звинуватила В’ячеслава у аб’юзі, а також заявила, що він не допомагав з дітьми.

Натомість мама боксера заперечує, що її син знущався з неї. Зінаїда Узелкова заявила, що В’ячеслав дуже її любив попри все, що між ними було, однак він ніколи б не дозволив собі покинути її.

"Слава ніколи її не ображав, можливо якесь слово колись і сказав, але він дарма ніколи нікого не образив. І якщо вона заслужила, то заслужила більшого. Якби він її вдарив, а в нього удар 200 кілограмів, то навряд чи вона витримала. І вона ходить сміється, вона така добра, пухнаста, її всі хвалять, а на нього скільки бруду вилили. Хто знає, що було? Ніхто не знає. А їй вірять, а йому ні. Чому так? Він би її ніколи не покинув. Вона пішла. Вона дня не робила ніде. Вона всі гроші віддавала своєму братові, який зловживає алкоголем. Не вірте цій людині. Їй вірити не можна. Ми своїх дітей вчили, якщо будеш говорити правду і нічого крім правди, хай вона буде ця правда гірка, але кажи правду. Він ніколи не брехав і ніколи поганого нічого не робив", — заявила Узелкова.

В'ячеслав Узелков Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Узелков звинуватив колишню дружину в конфлікті з мамою.

Крім цього, Фокус писав, що названо причину смерті В'ячеслава Узелкова.