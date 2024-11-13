Запрет на общение с семьей и истинная причина смерти сына: интервью с мамой Вячеслава Узелкова

В возрасте 45 лет оборвалась жизнь украинского боксера Вячеслава Узелкова, который в свое время имел большую популярность в боксерской карьере. В возрасте 35 лет Вячеслав сообщил о завершении спортивной карьеры, после чего начал работу как телеведущий и тренер.

Последний год своей жизни боксер Вячеслав Узелков жаловался на проблемы со здоровьем, которыми делился у себя в социальных сетях. Так, в апреле 2024 года он перенес операцию на сердце, однако уже 9 ноября его жизнь оборвалась. Впервые за много лет его мама Зинаида Узелкова специально для Фокуса решилась дать откровенное интервью о жизни сына боксера.

Вячеслав Узелков Фото: Из открытых источников

Причина смерти Вячеслава Узелкова

Как рассказала Зинаида Узелкова, последние недели своей жизни сын жаловался на здоровье, говорил, что ему трудно дышать и он собирается ехать на обследование и лечение в столицу, однако этого сделать он так и не смог.

Проблемы со здоровьем у боксера начались в начале 2024 года. Уже в апреле спортсмен перенес операцию на сердце. Тогда в эксклюзивном комментарии Фокусу он рассказал об операции и показал фото шрамов.

Уже 1 ноября Вячеслава Узелкова госпитализировали в винницкую больницу, где он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако уже 9 ноября сердце боксера не выдержало.

"У него был большой тромб на сердце и много тромбов по всему телу, но когда он умер у него оставался только один тромб на сердце. Те тромбики "рассосались". Ему вводили различные лекарства, которые помогали. И врачи даже говорили, что ему лучше стало, осталось только поднять гемоглобин, а с сердцем разберутся".

Были ли рядом дети боксера в последние дни его жизни

Уже через два дня после смерти Вячеслава Узелкова, его сын Роберт заявил, что пока его отец был в больнице он все это время был рядом и поддерживал его. Хотя в августе 2024 года у себя на странице в Инстаграм парень отрекся от отца.

Зато мама Вячеслава, Зинаида Узелкова утверждает, что информация не соответствует действительности. Она подтвердила, что Роберт, Оливия и Марина действительно были в больнице и Вячеслава, ведь это было исключительно один раз накануне его смерти.

"Они были, их пустили. Как я узнала, что они пришли, я написала заявление, чтобы никого не пускали кроме меня и детей в присутствии врачей. Однако они больше не приходили. Ему как будто становилось лучше. Уже врачи говорили, что анализы улучшились. И только она зашла к нему в палату и он умер. Роберт пишет, что я был у отца до последнего дня в больнице. Да не был он, он лжет. Как можно так говорить. Роберт мне позвонил, когда Славик умер", — рассказала Зинаида Узелкова.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская Фото: Instagram

Почему не пустила Марину Боржемскую на прощание с Вячеславом Узелковым

Зинаида Узелкова рассказала, что дети Вячеслава — Роберт и Оливия приехали на прощание с отцом, с ними была и бывшая жена. Однако мама боксера увидев их запретила Марине приближаться к сыну.

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она уходила. Она только негатив к нему несла. А она начала мне говорить: "Вы не имеете права, это дети, дети должны прийти". Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться. Она как пришла к нему в больницу, у нее не было на лице ни грамма скорби. Люди мне потом рассказывали, что она сидела и обсуждала квартиру Славину, как оформить ее на детей", — заявила мама покойного боксера.

Вячеслав Узелков с мамой Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Почему 20 лет не общались с сыном

Накануне смерти Вячеслав Узелков рассказал, что 20 лет своей жизни он не общался с родной мамой. Вдаваться в подробности он не стал, но заявил, что это именно те 20 лет, которые он прожил в браке с Мариной Боржемской.

Как рассказала Зинаида Узелкова в интервью Фокусу, после того, как Вячеслав женился, он оборвал все связи с ней, отцом и братом. Женщина уверена, что причиной этому было то, что Марина запрещала ему с ними общаться.

"Когда у них была свадьба, обычно мама радуется, а я на свадьбе плакала, так плакала, что Славик меня успокаивал. Я чувствовала, что не будет в их семье счастья, но ничего не говорила. Они поженились, начали жить и с тех пор как рукой отрезало. Она, Марина, не позволяла со мной общаться. Что она там ему говорила он никогда не рассказывал. Он ее так любил и оберегал, что никогда ничего плохого не говорил. Когда родился Роберт, потом Оливия, я принесла им в больницу золотые сувениры, я их поздравила, встретила в больнице и все с тех пор мы не общались. Она не хотела с нами встречаться и общаться, соответственно и Славик тоже прекратил с нами общаться. Мы его никогда не настраивали против его семьи, и ничего плохого не говорили", — рассказала женщина.

Уже в 2021 году, после развода семья воссоединилась. Как рассказала Зинаида Узелкова, новая избранница сына подтолкнула его к примирению, хотя фактически между ними не было никаких ссор и конфликтов.

"После смерти отца он вообще перестал общаться и звонить. Я не знала что произошло. Оказалось она не позволяла общаться со мной. Я знаю, если бы она не запрещала, он бы пришел. Когда появилась его новая девушка, она всегда спрашивала у него, ты когда был у мамы последние раз? Он сказал: "Лет 15-20 лет назад, мне Марина не разрешала общаться". На что она сказала: "Иди к маме, чего ты не идешь". И он пришел. И с того времени мы начали общаться, это был где-то 2020 год. Он приходил ко мне до последнего дня. Последние раз, когда он ко мне пришел ему было трудно дышать, поэтому он не смог подняться и я спустилась к нему", — рассказала мама покойного боксера.

Об обвинениях Марины Боржемской в сторону Вячеслава

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков поженились в 1999 году. Пара прожила в браке 22 года. Совместно имеют двоих детей — 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию. Несмотря на более 20 лет брака паре не удалось мирно расстаться. Тогда Марина Боржемская обвинила Вячеслава в абьюзе, а также заявила, что он не помогал с детьми.

Зато мама боксера отрицает, что ее сын издевался над ней. Зинаида Узелкова заявила, что Вячеслав очень ее любил несмотря на все, что между ними было, однако он никогда бы не позволил себе бросить ее.

"Слава никогда ее не обижал, возможно какое-то слово когда-то и сказал, но он зря никогда никого не обидел. И если она заслужила, то заслужила большего. Если бы он ее ударил, а у него удар 200 килограммов, то вряд ли она выдержала. И она ходит смеется, она такая добрая, пушистая, ее все хвалят, а на него сколько грязи вылили. Кто знает, что было? Никто не знает. А ей верят, а ему нет. Почему так? Он бы ее никогда не бросил. Она ушла. Она нигде не работала. Она все деньги отдавала своему брату, который злоупотребляет алкоголем. Не верьте этому человеку. Ей нельзя верить. Мы своих детей учили, если будешь говорить правду и ничего кроме правды, пусть она будет эта правда горькая, но говори правду. Он никогда не врал и никогда плохого ничего не делал", — заявила Узелкова.

Вячеслав Узелков Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

Напомним, ранее мы писали, что Узелков обвинил бывшую жену в конфликте с мамой.

Кроме этого, Фокус писал, что названа причина смерти Вячеслава Узелкова.