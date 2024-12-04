Померла сестра короля Швеції принцеса Біргітта: що відомо (фото)

У принцеси залишилося троє дітей та внуки. Декілька років вона проживала за кордоном, на Майорці.

В середу, 4 грудня на Майорці у віці 87 років померла сестра короля Швеції Карла XVI Густава принцеса Біргітта Інґеборґа Аліса Шведська. Про це повідомляється на сторінці Королівського палацу в Instagram.

"З великим сумом сьогодні я отримав звістку про те, що моя сестра, принцеса Біргітта, померла. Моя сестра була колоритною та прямою людиною, за якою я та моя родина будемо дуже сумувати. Разом з усією моєю сім’єю сьогодні я висловлюю свої співчуття дітям і онукам принцеси Біргітти", — таку заяву зробив Карл XVI Густав.

Про причини смерті принцеси не повідомляється.

Принцеса Біргітта: що про неї відомо

Принцеса Біргітта Інґеборґа Аліса Шведська — шведська принцеса, в шлюбі Ґоґенцоллерн, сестра короля Карла XVI Густава. Вона була другою дитиною принца Густава Адольфа герцога Вестерботтенского і його дружини принцеси Сибілли Саксен-Кобург-Готської. Батько жінки належав до шведської королівської династії Бернадотів.

Свого майбутнього чоловіка, німецького принца Йоганна Георга Ґогенцоллерна вона зустріла під час візиту до своїх родичів у Німеччину в 1959 році. Весілля відбулася 25 травня 1961-го в Королівському палаці у Стокгольмі. У пари народилося троє дітей.

Чоловік принцеси Біргітти помер у 2016 році. Сама ж вона тривалий час жила за кордоном, на Майорці.

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