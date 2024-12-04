Умерла сестра короля Швеции принцесса Биргитта: что известно (фото)

У принцессы осталось трое детей и внуки. Несколько лет она проживала за границей, на Майорке.

В среду, 4 декабря на Майорке в возрасте 87 лет умерла сестра короля Швеции Карла XVI Густава принцесса Биргитта Ингеборга Алиса Шведская. Об этом сообщается на странице Королевского дворца в Instagram.

"С большой грустью сегодня я получил известие о том, что моя сестра, принцесса Биргитта, умерла. Моя сестра была колоритным и прямым человеком, по которому я и моя семья будем очень скорбеть. Вместе со всей моей семьей сегодня я выражаю свои соболезнования детям и внукам принцессы Биргитты", — такое заявление сделал Карл XVI Густав.

О причинах смерти принцессы не сообщается.

Принцесса Биргитта: что о ней известно

Принцесса Биргитта Ингеборга Алиса Шведская — шведская принцесса, в замужестве Гогенцоллерн, сестра короля Карла XVI Густава. Она была вторым ребёнком принца Густава Адольфа герцога Вестерботтенского и его жены принцессы Сибиллы Саксен-Кобург-Готской. Отец женщины принадлежал к шведской королевской династии Бернадотов.

Своего будущего мужа, немецкого принца Иоганна Георга Гогенцоллерна она встретила во время визита к своим родственникам в Германию в 1959 году. Свадьба состоялась 25 мая 1961-гоа в Королевском дворце в Стокгольме. У пары родилось трое детей.

Муж принцессы Биргитты умер в 2016 году. Сама же она долгое время жила за границей, на Майорке.

Напомним, в ноябре в возрасте 101 года умерла японская принцесса Юрико. Она была старейшей представительницей императорской семьи