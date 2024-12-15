Ален Делон, Шеннен Догерти, Лиам Пейн: кто из звезд умер в 2024 году (фото)

В этом году фанаты Алена Делона с грустной ностальгией вспоминали его фильмы. Поклонники Лиама Пейна не верили, что жизнь музыканта оборвалась так рано, а поттероманы скучали по профессору Минерве Макгонегел, которую сыграла Мэгги Смит.

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За 12 месяцев (в этом году 366 дней) произошло много разных событий. Кто-то женился, кто-то подал заявление на развод, были объявления о беременности, рождении малышей. Впрочем, не обошлось и без печальных новостей. Фокус вспоминает, кто из звезд навсегда остался в 2024 году.

Ален Делон

В конце лета перестало биться сердце легендарного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет.

"Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также (его собака) Лубо с глубокой скорбью сообщают о смерти своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Душе, в окружении троих детей и своей семьи", — говорилось в заявлении близких знаменитости.

Как известно, у Делона были диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера. В 2019 году французский актер пережил двойной инсульт. Он много раз говорил, что эвтаназия — лучший для него вариант уйти из жизни без боли.

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Среди самых известных фильмов Алена Делона: "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Непокоренный", "Самурай", "Сицилийский клан" и другие. Хотя актер никогда не снимался в Голливуде, он стал известным не только в Европе, но и в США и Азии.

Ален Делон со старшим сыном Энтони Фото: Getty Images

Шеннен Догерти

Также лето 2024 стало последним для звезды сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти. Американская актриса ушла из жизни 13 июля в возрасте 53 лет. Долгое время она боролось с онкологией. Рак молочной железы дал метастазы в мозг. А впоследствии болезнь распространилась и на кости.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи", — говорилось в заявлении публицистки Лесли Слоун.

Шеннен при жизни говорила, что хотела бы, чтобы ее прах "смешали" с прахом ее собаки и отца, когда наступит время.

В апреле 2024 года Шеннен Догерти рассказала, что активно готовится к собственной смерти и продает имущество. Таким образом актриса хотела собрать средства на поездку с матерью. Она считала, что впечатления и воспоминания имеют большее значение, чем материальные блага.

Шеннен Догерти Фото: Getty Images

Мэгги Смит

Известная британская актриса и дважды лауреат премии "Оскар" Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет в сентябре.

Она была хорошо известна благодаря исполнению роли профессора Минервы Макгонегел во франшизе о Гарри Поттере, а также Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон".

"Она мирно умерла в больнице сегодня рано утром, в пятницу, 27 сентября", — сообщили сыновья актрисы.

Мэгги Смит британский король Чарльз ІІІ назвал национальным достоянием.

Мэгги Смит Фото: Getty

Тимоти Уэст

Через несколько недель после смерти Мэгги Смит умер еще один знаменитый британец. В ноябре перестало биться сердце Тимоти Уэста, которому было 90 лет.

У актера осталась жена Прунелла Скейлс и трое детей — Джульет, Сэмюэль и Джозеф. По словам родных Уэста, он ушел из жизни мирно в кругу семьи и друзей.

"После долгой и необычайной жизни на сцене и за ее пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно скончался во сне вчера вечером. Ему было 90 лет", — отметили родные знаменитости.

Тимоти Уэст сыграл в сериалах "Пуаро Агаты Кристи", "Чисто английские убийства", "Брасс", "Эдуард Седьмой", "Ист-Эндерс" и "Большие путешествия по каналу".

Королева Камилла и Тимоти Уэст Фото: Getty Images

Лиам Пейн

16 октября бывший участник группы One Direction Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года после падения с балкона третьего этажа отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, Аргентина.

"Исходя из того, что видела команда, очевидно, был перелом черепа и чрезвычайно серьезные травмы, которые привели к его скорой смерти", — сказал местный медик.

Расследование его смерти еще проводится, появляются новые факты и фото\видеоматериалы.

У музыканта остался сын Беар Грей от Шерил Коул. А со своей девушкой Кейт Кэссиди певец планировал жениться.

Лиам Пейн Фото: Liam Payne\Instagram

Вячеслав Узелков

Украинский боксер Вячеслав Узелков ушел из жизни в начале ноября 2024 года в возрасте 45 лет. Его похоронили 11-го числа в родной Виннице.

Ходили слухи, что спортсмен умер, потому что у него внезапно оторвался тромб. Однако вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова частично опровергла это. Оказалось, что Вячеслав Узелков в течение недели находился в коме перед своей смертью.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", — отметила Шатерникова.

В 33 года украинский боксер перенес инсульт. Тогда же Узелков оставил профессиональный спорт. В конце марта 2024 года ему диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле спортсмен перенес сложную операцию на сердце в Киеве и проходил реабилитацию в Виннице, а затем получил II группу инвалидности. В ноябре Узелков снова попал в больницу.

Фокус пообщался с мамой Вячеслава Узелкова.

Вячеслав Узелков Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

Виталий Билоножко

В начале 2024 года в возрасте 71 года умер народный артист Украины, музыкант и певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодія двох сердець" Виталий Билоножко.

"Виталий Билоножко всегда был желанным гостем на Буринщине, его выступления на концертных сценах становились настоящим праздником для земляков, собирали сотни и тысячи ценителей", — написала тогда пресс-служба Буринского городского совета Сумской области.

Виталий и Светлана Билоножко Фото: Виталий Билоножко/ Facebook

Богдан Сташкив

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в автокатастрофе 7 октября 2024 года в возрасте 67 лет. Певец ехал на Закарпатье, потеряв контроль над управлением, выехал на обочину и перевернулся. От полученных травм исполнитель песни "Золотава осінь" погиб.

По данным полиции, ДТП произошло около 14:10 на автодороге "Нижние Ворота-Воловец-Межгорье" в Мукачевском районе.

Богдан Сташкив Фото: Светлана Онищук Глава Ивано-Франковской ОВА / Facebook

Напомним, умерла сестра короля Швеции принцесса Биргитта в возрасте 87 лет.

Также Фокус писал о причине смерти супермодели 90-х Джорджины Купер.