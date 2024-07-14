Заранее готовилась к своей смерти: умерла звезда "Беверли-Хиллз 90210" (фото)

У актрисы "Зачарованных" впервые диагностировали рак груди в 2015 году. Известно, что Шеннен Доэрти составила завещание и сделала его исполнителем близкого друга Криса Кортаццо.

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Знаменитая американская актриса Шеннен Доэрти умерла 13 июля после многих лет борьбы с раком. Ей было 53 года. Об этом 14 июля сообщила публицист Лесли Слоун в эксклюзивном заявлении журналу PEOPLE.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга были окружены своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит обеспечить им в это время уединение, чтобы они могли скорбеть в мире", — подтвердила давний публицист Доэрти Лесли Слоун.

У звезды сериала " Беверли -Хиллз 90210" впервые диагностировали рак груди в 2015 году. "У меня определенно бывают дни, когда я говорю: "Почему я? А потом я думаю: "Почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, заслуживает этого?" Никто из нас не заслуживает", — откровенно тогда поделилась актриса о своем заболевании.

Актриса Шеннен Доэрти Фото: Getty Images

Еще в апреле 2024 года Шеннен Доэрти рассказала, что готовится к собственной смерти и распродает имущество. Таким образом актриса хотела собрать средства на поездку с матерью. Шеннон считала, что впечатления и воспоминания имеют большее значение, нежели материальные блага.

Шеннен Доэрти с мамой Фото: instagram.com/theshando

"Мой приоритет на данный момент — моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поскольку ей будет так тяжело, я хочу, чтобы все остальное было намного проще. Я не хочу, чтобы ей приходилось иметь дело с кучей дел. Я не хочу, чтобы у нее было четыре складских помещения, заполненных мебелью", — сказала кинозвезда.

Актриса, которая неоднократно откровенно говорила о своей смерти, сказала, что знает, что "людям, которые были в ее жизни никогда не будет легко", в связи с "ее уходом".

Ранее, 25 марта, Фокус писал, что актриса Шеннен Доэрти прокомментировала публичное признание Кейт Миддлтон. Звезда "Зачарованных" поддержала Кейт.