В ДТП на Закарпатье погиб народный артист Богдан Сташкив: подробности (фото)

По данным полиции, 67-летний водитель BMW не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Богдан Сташкив и еще один пассажир погибли на месте. Медики борются за жизнь жены артиста.

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В понедельник, 7 октября, в Закарпатской области в дорожно-транспортном происшествии погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук.

"Наш земляк погиб внезапно, за жизнь жены до сих пор борются медики", — написала она в Facebook.

По данным полиции, автопроисшествие произошло около 14:10 на автодороге "Нижние Ворота-Воловец-Межгорье" в Мукачевском районе.

67-летний житель города Тысменица, управляя автомобилем BMW, не учел безопасную скорость, в результате чего потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль выехал на обочину и перевернулся на крышу.

В результате аварии водитель и его 59-летний пассажир погибли на месте. Еще одну пассажирку, 67-летнюю женщину, госпитализировали с места происшествия.

На Закарпатье в ДТП погиб народный артист Богдан Сташкив Фото: Национальная полиция На Закарпатье в ДТП погиб народный артист Богдан Сташкив Фото: Национальная полиция

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии. Продолжается следствие.

Что известно о Богдане Сташкиве

Богдан Сташкив родился в Рогатинском районе. Долгое время работал в Тысменице, где руководил местным отделом культуры. Артист успешно гастролировал по странам Европы, Канаде и США, популяризируя украинскую песню за рубежом.

В начале 2000-х годов он основал детский конкурс-фестиваль "Запад-ХХI века" и активно занимался научными исследованиями в области искусства и культуры. Кроме того, Сташкив был известен своей благотворительной деятельностью: построил часовню Спасения Христова в Тысменице и помогал в строительстве и восстановлении храмов на Прикарпатье.

Для военных, детей с заболеваниями и людей с инвалидностью певец организовывал благотворительные концерты.

Напомним, 29 сентября на Волыни погиб капитан Вооруженных сил Украины, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка.

9 января умер народный артист Украины, музыкант и певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко.