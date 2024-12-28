Рак у Кейт Миддлтон, скандал с Пи Дидди, развод Аффлека и Джей Ло: чем запомнился 2024 год

За 12 месяцев были разводы и свадебные церемонии, ушли из жизни легендарные звезды, родились новые члены королевских семей. Были и заключения известных людей.

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В 2024 году мировой шоу-бизнес пережил ряд значительных событий, среди которых потери известных личностей, скандалы, бракосочетания и разводы. Фокус рассказывает о десяти самых важных из них.

Рак у Кейт Миддлтон

В начале 2024 года у жены будущего короля Великобритании, принца Уильяма, диагностировали рак после плановой операции на брюшной полости. В течение 12 месяцев Кейт Миддлтон довольно редко появлялась на публике.

После объявления своего диагноза в марте принцесса Уэльская ушла из публичной жизни, чтобы пройти химиотерапию и посвятить время своей семье. Позже монаршая персона сказала, что это были "невероятно трудные" девять месяцев.

В сентябре будущая королева сообщила об окончании курса химиотерапии, однако об окончательном выздоровлении еще не сообщалось.

Кейт Миддлтон Фото: скріншот

Скандал с Пи Дидди

В марте 2024 года федеральные агенты провели обыски в резиденциях Шона Комбса (Пи Дидди) в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Майами, изъяв электронные устройства, наркотики и более 1 000 бутылок детского масла, которые, по данным следствия, использовались во время так называемых "белых" вечеринок.

16 сентября 2024 года бывшего бойфренда Дженнифер Лопес арестовали после выдвижения обвинений в рэкете и сексуальной эксплуатации. Суд отказал ему в залоге из-за опасений относительно возможного давления на свидетелей, и он был помещен под стражу.

Скандал вокруг рэпера вызвал широкий резонанс в обществе и медиа, поставив под сомнение его многолетнюю карьеру в музыкальной индустрии. Многие коллеги и поклонники Комбса выразили шок и разочарование в связи с выдвинутыми обвинениями.

К тому же, его обвиняют в попытке убийства.

Судебный процесс над Шоном Комбсом назначен на май 2025 года. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс Фото: Getty

Умер Ален Делон

В 2024 году мир потерял выдающегося французского актера Алена Делона, чья карьера оставила значительный след в кинематографе. Ему было 88 лет.

Как известно, у Делона были диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера. В 2019 году легендарный французский актер пережил двойной инсульт. Он много раз говорил, что эвтаназия — лучший для него вариант уйти из жизни без боли.

Ален Делон Фото: Getty Images

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

В августе 2024 года Дженнифер Лопес подала заявление о разводе с Беном Аффлеком после почти двух лет брака. В официальных документах певица указала "непреодолимые разногласия" как причину разрыва.

Несмотря на развод, Лопес и Аффлек поддерживают дружеские отношения. Они были замечены вместе во время обеда в Западном Голливуде, где обменялись рождественскими подарками.

Интересно, что это был второй шанс для любви звезд. В начале 2000-х они почти поженились, однако разошлись прямо перед свадьбой.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: On The JLo

Помолвка Селены Гомес и Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес сказала "да" продюсеру Бенни Бланко в декабре 2024 года. За год до этого они подтвердили свои отношения.

Знаменитость обнародовала новость в Instagram, поделившись кадрами своего огромного обручального кольца с бриллиантом.

"Навсегда начинается сейчас..." — написала Селена.

Вероятно, уже в 2025 году нас ждет звездная громкая свадьба.

Селена Гомес выходит замуж

Свадьба Ланы Дель Рей

Известная американская певица и гид по аллигаторам Джереми Дюфрен связали себя узами брака в Де-Аллеманде, штат Луизиана, в сентябре 2024 года. Свадебная церемония состоялась в том самом заливе, где жених организовывает свои туры на лодках по болотам.

Впервые влюбленные публично заявили о своих отношениях на свадьбе модели Карен Элсон и владельца Electric Lady Studios Ли Фостера в начале того же месяца.

Лана Дель Рей вышла замуж

Экранизация "Сто лет одиночества"

После лет запрета на экранизацию романа колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса "Сто лет одиночества" история городка Макондо таки оказалась на экране. Этим занялся Netflix.

Испаноязычная драма, основанная на литературном шедевре 1967 года лауреата Нобелевской премии, уже получила широкое признание.

По мнению Арамида Тинубу из Variety, "Сто лет одиночества" является одной из самых точных экранизаций за последние годы, поскольку сериал изысканно детализирован и пронизан замысловатым символизмом.

Пока вышло 8 серий. Всего их должно быть 16, однако даты выхода второй части пока неизвестны.

Трейлер сериала "Сто лет одиночества"

Умерла Шеннен Догерти

Лето 2024 стало последним для звезды сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти. Американская актриса ушла из жизни 13 июля в возрасте 53 лет. Она долго боролось с онкологией, однако рак молочной железы дал метастазы в мозг, а впоследствии болезнь распространилась и на кости.

Шеннен Догерти при жизни говорила, что хотела бы, чтобы ее прах "смешали" с прахом ее собаки и отца, когда наступит время. В апреле 2024 года звезда экрана рассказала, что активно готовится к собственной смерти и продает имущество.

Шеннен Догерти Фото: theshando/instagram

"Евровидение-2024"

Песенный конкурс "Евровидение-2024" в шведском городе Мальме отметился рядом скандалов и инцидентов, которые привлекли внимание общественности.

Протесты против участия Израиля и демонстрации палестинцев

Участие израильской певицы Эден Голан вызвало значительные споры. Из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом палестинские активисты пытались отстранить ее от конкурса. Песню Голан пришлось изменить из-за политического подтекста, а во время второго полуфинала, когда выступал Израиль, в Мальме состоялась 20-тысячная демонстрация палестинцев.

Дисквалификация Нидерландов и отказ объявлять баллы

Представитель Нидерландов Йост Кляйн был дисквалифицирован после инцидента, когда он угрожал члену съемочной группы. Нидерландский вещатель раскритиковал это решение, считая наказание непропорциональным. В ответ делегация Нидерландов отказалась объявлять свои баллы во время голосования, выразив "шок и огорчение" ситуацией.

"Евровидение" Фото: Getty Images

Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасиловании

27-летнего Мариуса Борга Хейби обвиняют в насилии против девушки, которая была без сознания. Предварительно это произошло еще в начале года, а 6 ноября 2024 года полиция официально начала расследование.

Сын будущей королевы Норвегии Метте-Марит не впервые привлекает внимание правоохранительных органов. В начале августа юношу задержали в Осло и обвинили в нанесении телесных повреждений девушке, с которой он находился в отношениях.

Лишь через неделю Мариус признал свою вину. В своем заявлении, которое Борг Хейби составил вместе с адвокатом и передал норвежскому телеканалу NRK, он признал, что употреблял наркотики, и попросил прощения у своей семьи и Ребекки.

Мариус Борг Хейби Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Бейонсе

Скандальный Шон Комбс (Пи Дидди) и муж Бейонсе Шон Картер дружат много десятилетий, и Jay-Z был постоянным гостем скандальных "белых" вечеринок рэпера, где, судя по десяткам обвинений в адрес Комбса, имели место насилие, наркотики и прочее.

В сентябре магнат музыкальной индустрии был арестован и теперь ожидает суда в бруклинской тюрьме, который назначен на 5 мая 2025 года. Как и Jay-Z, он отвергает все обвинения в свой адрес, хотя количество пострадавших уже превышает 120 человек, и их показания во многом совпадают.

Из-за этого Бейонсе сильно переживает за свою репутацию и даже отказалась от фамилии мужа.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Напомним, какие звезды умерли в 2024 году.

Также Фокус писал о громких свадьбах 2024 года.