Пи Дидди обвиняют в попытке убийства: детали

Скандальный рэпер якобы пытался сбросить девушку с 17 этажа. Брайана Бонголан требует 10 миллионов долларов в качестве компенсации за эмоциональный стресс.

Модельер Брайана "Бана" Бонголан обвиняет Пи Дидди в попытке убийства. Об этом пишет Rolling Stone.

По словам женщины, скандальный рэпер якобы пытался сбросить ее с 17 этажа. Брайана требует 10 миллионов долларов в качестве компенсации за длительный эмоциональный стресс.

Пострадавшая познакомилась с Шоном Комбсом (настоящие имя и фамилия рэпера) через его бывшую девушку Кэсси Вентуру. Девушки сблизились в 2014 году, когда работали в ювелирном магазине Лос-Анджелеса. До 2018 года Бонголан работала дизайнером над несколькими проектами Пи Дидди и его продюсерской компании. За это время девушка неоднократно замечала синяки на теле и лице Кэсси, а однажды даже стала свидетелем ссоры, во время которой рэпер бросил в Вентуру кухонный нож.

Впоследствии скандальный Пи Дидди начал угрожать и самой Брайане.

"Я чертов дьявол. Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Я могу тебя убить", — сказал однажды он девушке.

А раз рэпер едва не убил Брайану, когда ссорился с Кэсси.

Ночью 26 сентября 2016 года Пи Дидди с громкими криками начал ломиться в лос-анджелесскую квартиру Вентуры, где в эту ночь также ночевали Брайана и ее подруга. Кэсси в этот момент вроде бы находилась под воздействием седативных веществ, поэтому подруга сказала ей пойти в ванную. Сама Брайана побежала на балкон, где рэпер ее догнал и едва не сбросил с 17-го этажа.

Пи Дидди Фото: Getty Images

В конце концов девушку спасла сама Кэсси: она выбежала на балкон и остановила своего бойфренда, сказав, что в квартире находятся свидетели.

Напомним, телефон Пи Дидди продали на черном рынке.

Также Фокус писал о том, что Шону Комбсу снова отказали в освобождении под залог.