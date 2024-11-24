Кошмар для адвокатов: на черном рынке продали телефон Пи Дидди с контентом трехлетней давности

Телефон был найден в студии звукозаписи Комбса и со временем выставлен на продажу. Информация, которая хранится на нем, заставляет нервничать команду защиты Шона Комбса.

Телефон американского музыкального магната Шона Комбса, он же Puff Daddy, был продан на черном рынке, пишет Radar Online. По информации таблоида, мобилка была найдена в студии звукозаписи и имеет "трехлетнюю резервную копию контента".

"Человек заявил, что на 9/10 владеет этим телефоном законно. Для него этот телефон теперь его. Законно ли это? Кто знает? Но в любом случае телефон теперь находится на открытом рынке", – рассказал источник.

Информатор добавил, что сотовый "продавали из одного СМИ в другое".

"Последнее, что я слышал, это то, что документалисты, снимающие сериал о Дидди, забрали его и подумывают о его покупке, чтобы раскрыть все его содержимое. Это может стать его настоящим худшим кошмаром", – отметил инсайдер.

Для адвокатов рэпера, которого обвиняют в сексуальном насилии, секс-торговле и других преступлениях, информация с телефона, если попадет в открытый доступ, может стать большой проблемой, поскольку они не знают, что есть на записях. Если видео и фото будут слишком откровенными и не на пользу Комбсу, это серьезно усугубит его и так не простую ситуацию.

55-рэпер продолжает настаивать на своей невиновности. 19 ноября он предстал перед судом, когда судья Арун Субраманиан, изучал новые доказательства вины музыканта после того, как в камере Puff Daddy были найдены личные записи. В частности, заключенный просил одного из своих родственников найти компроматы на двух жертв.

На слушании судья приказал прокурорам уничтожить копии материалов, изъятых в тюремной камере Дидди, пока решается вопрос, могут ли они быть использованы в суде.

Недавно адвокаты Комбса, Марк Агнифило и Тони Джерагос, потерпели неудачу в суде, когда подали ходатайство о запрете свидетелям по делу разглашать в СМИ любую информацию, которая потенциально может нанести вред их клиенту. В частности имелось в виду интервью в СМИ Кортни Бриджесса, бывшего друга музыканта.

Бриджесс рассказал, что видел кадры, где двое мужчин-звезд, будучи несовершеннолетними, "преследовались" на вечеринках. Видео ему якобы попалось на флешке, которую хранила покойная бывшая девушка Комбса, Ким Портер, умершая в 2018 году. Он добавил, что "все" звезды, зафиксированные камерой, по-видимому, находились под воздействием наркотиков или алкоголя.

После рассмотрения ходатайства защиты Комбса судья Арун Субраманиан отклонил его.

Ранее Фокус писал, что против Puff Daddy подали новый иск о сексуальном насилии.