Кошмар для адвокатів: на чорному ринку продали телефон Пі Дідді з контентом трирічної давнини

Телефон був знайдений у студії звукозапису Комбса і згодом виставлений на продаж. Інформація, що зберігається на ньому, змушує нервувати команду захисту Шона Комбса.

Телефон американського музичного магната Шона Комбса, він же Puff Daddy, проданий на чорному ринку, пише Radar Online. За інформацією таблоїда, мобілка була знайдена в студії звукозапису і має "трирічну резервну копію контенту".

"Людина заявила, що на 9/10 володіє цим телефоном законно. Для нього цей телефон тепер його. Чи законно це? Хто знає? Але в будь-якому разі телефон тепер перебуває на відкритому ринку", — розповіло джерело.

Інформатор додав, що стільниковий "продавали з одного ЗМІ в інше".

"Останнє, що я чув, це те, що документалісти, які знімають серіал про Дідді, забрали його і подумують про його купівлю, щоб розкрити весь його вміст. Це може стати його справжнім найгіршим кошмаром", — зазначив інсайдер.

Для адвокатів репера, якого звинувачують у сексуальному насильстві, секс-торгівлі та інших злочинах, інформація з телефону, якщо потрапить у відкритий доступ, може стати великою проблемою, оскільки вони не знають, що є на записах. Якщо відео і фото будуть занадто відвертими і не на користь Комбсу, це серйозно погіршить його і так не просту ситуацію.

55-репер продовжує наполягати на своїй невинуватості. 19 листопада він постав перед судом, коли суддя Арун Субраманіан вивчав нові докази провини музиканта після того, як у камері Puff Daddy було знайдено особисті записи. Зокрема, ув'язнений просив одного зі своїх родичів знайти компромати на двох жертв.

На слуханні суддя наказав прокурорам знищити копії матеріалів, вилучених у тюремній камері Дідді, поки вирішується питання, чи можуть вони бути використані в суді.

Нещодавно адвокати Комбса, Марк Агніфіло і Тоні Джерагос, зазнали невдачі в суді, коли подали клопотання про заборону свідкам у справі розголошувати в ЗМІ будь-яку інформацію, що потенційно може завдати шкоди їхньому клієнту. Зокрема малося на увазі інтерв'ю в ЗМІ Кортні Бріджесса, колишнього друга музиканта.

Бріджесс розповів, що бачив кадри, де двоє чоловіків-зірок, будучи неповнолітніми, "переслідувалися" на вечірках. Відео йому нібито потрапило на флешці, яку зберігала покійна колишня дівчина Комбса, Кім Портер, яка померла 2018 року. Він додав, що "всі" зірки, зафіксовані камерою, мабуть, перебували під впливом наркотиків або алкоголю.

Після розгляду клопотання захисту Комбса суддя Арун Субраманіан відхилив його.

Раніше Фокус писав, що проти Puff Daddy подали новий позов про сексуальне насильство.