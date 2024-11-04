Адвокати Puff Daddy вимагають у судді у справі репера змусити замовкнути свідків

Приводом для звернення до судді стала серія інтерв'ю колишнього друга Шона Комбса Кортні Бріджесса. Той розповів журналістам чимало інформації про витівки репера.

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Адвокати Марк Агніфіло і Тоні Джерагос, які виступають захисниками музичного магната Шона Комбса, більш відомого як Puff Daddy, направили лист федеральному судді, котрий веде справу хіп-хоп-магната про торгівлю людьми і рекет, де вимагають заборонити свідкам публічно розголошувати інформацію про їхнього клієнта. За їхніми словами, досудовий витік інформації, яку вони називають неправдивою, "підриває право пана Комбса на справедливий судовий розгляд і цілісність розглядів великого журі", пише ABC News.

На цей крок їх підштовхнули одкровення колишнього друга Комбса, Кортні Берджесса, який у кількох інтерв'ю стверджував, що бачив записи, де знаменитості "ставали жертвами" на скандальних вечірках Diddy.

"Ці історії швидко поширилися в ЗМІ і створили враження, що такі відео наявні, що є брехнею, і що уряд насправді довіряє його сенсаційним заявам, що глибоко упереджено", — стверджують адвокати.

Вони стверджують, що, не розглядаючи заяви Берджесса як "вимагання", уряд підживлює онлайн-теорії змови, які унеможливлюють справедливий судовий розгляд для Дідді. За словами юристів, уряд, який розслідує цю справу вже майже рік, має знати, що в вечірках "Freak Out" ніколи не брали участь чоловіки або неповнолітні.

За словами Берджесса, він бачив кадри, де двоє чоловіків-зірок, будучи неповнолітніми, "переслідувалися" на вечірках. Відео йому нібито потрапило на флешці, яку зберігала покійна колишня дівчина Комбса, Кім Портер, котра померла 2018 року. Він додав, що "всі" зірки, зафіксовані камерою, мабуть, перебували під впливом наркотиків або алкоголю.

Кортні Бріджесс дружив із Шоном Комбсом 35 років, але тепер називає його Люцифером

Водночас Берджесс не став називати імена цих знаменитостей. Чоловік стверджує, що відео були зняті камерами в будинках Дідді, які не завжди було видно тим, хто перебував у кімнаті.

Чи є флешка з відео у свідка на цей момент, чи він передав її слідству, невідомо.

В інтерв'ю Берджесс казав, що дружив із Комбсом 35 років і вважав його своїм братом, але тепер він бачить у ньому диявола. Кортні зазначив, якщо на початку кар'єри Шон був амбітним, то, досягнувши успіху, пустився берега, ставши Люцифером.

Зараз репер, заарештований 16 вересня, перебуває у в'язниці, чекаючи суду за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Він заперечує всі звинувачення, наполягаючи на тому, що його несправедливо переслідують. Судове засідання призначено на 5 травня 2025 року.

Тим часом з'являється все більше жертв і позовів проти репера. Їхня кількість вже зараз перевищує 120 і кожна з імовірних жертв розкриває дедалі моторошніші подробиці того, що відбувалося з ними на вечірках музиканта.

Раніше Фокус писав, що Пі Дідді звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.