Адвокаты Puff Daddy потребовали у судьи по делу рэпера заставить замолчать свидетелей

Поводом для обращения к судье стала серия интервью бывшего друга Шона Комбса Кортни Бриджесса. Тот рассказал журналистам немало информации о выходках рэпера.

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Адвокаты Марк Агнифило и Тони Джерагос, которые выступают защитниками музыкального магната Шона Комбса, больше известного как Puff Daddy, направили письмо федеральному судье, ведущему дело хип-хоп-магната о торговле людьми и рэкете, где потребовали запретить свидетелям публично разглашать информацию об их клиенте. По их словам, досудебная утечка информации, которую они называют неправдивой, "подрывает право господина Комбса на справедливое судебное разбирательство и целостность разбирательств большого жюри", пишет ABC News.

На этот шаг их подтолкнули откровения бывшего друга Комбса, Кортни Берджесса, который в нескольких интервью утверждал, что видел записи, где знаменитости "становились жертвами" на скандальных вечеринках Diddy.

"Эти истории быстро распространились в СМИ и создали впечатление, что такие видео существуют, что является ложью, и что правительство на самом деле доверяет его сенсационным заявлениям, что глубоко предвзято", — утверждают адвокаты.

Они утверждают, что, не рассматривая заявления Берджесса как "вымогательство", правительство подпитывает онлайн-теории заговора, которые делают невозможным справедливое судебное разбирательство для Дидди. По словам юристов, правительство, которое расследует это дело уже почти год, должно знать, что в вечеринках "Freak Out" никогда не участвовали мужчины или несовершеннолетние.

По словам Берджесса, он видел кадры, где двое мужчин-звезд, будучи несовершеннолетними, "преследовались" на вечеринках. Видео ему якобы попалось на флешке, которую хранила покойная бывшая девушка Комбса, Ким Портер, умершая в 2018 году. Он добавил, что "все" звезды, зафиксированные камерой, по-видимому, находились под воздействием наркотиков или алкоголя.

Кортни Бриджесс дружил с Шоном Комбсом 35 лет, но теперь называет его Люцифером

При этом Берджесс не стал называть имена этих знаменитостей. Мужчина утверждает, что видео были сняты камерами в домах Дидди, которые не всегда были видны тем, кто находился в комнате.

Есть ли флешка с видео у свидетеля на данный момент, или он передал ее следствию, неизвестно.

В интервью Берджесс говорил, что дружил с Комбсом 35 лет и считал его своим братом, но теперь он видит в нем дьявола. Кортни отметил, что если в начале карьеры Шон был амбициозным, то, достигнув успеха, пустился во все тяжкие, став Люцифером.

Сейчас рэпер, арестованный 16 сентября, находится в тюрьме, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. Он отрицает все обвинения, настаивая на том, что его несправедливо преследуют. Судебное заседание назначено на 5 мая 2025 года.

Тем временем появляется все больше жертв и исков против рэпера. Их число уже сейчас превышает 120, и каждая из предполагаемых жертв раскрывает все более жуткие подробности того, что происходило с ними на вечеринках музыканта.

Ранее Фокус писал, что Пи Дидди обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.