Як знайти загублений смартфон Android: 3 способи, які допоможуть користувачам

За допомогою Google Find My Device можна знайти загублені смартфони Android — через віддалене блокування, дзвінок і навіть стирання даних.

Повне керівництво по всьому, що потрібно знати про Google Find My Device, — від налаштування до розширених функцій. Ця опція допоможе знайти смартфон, якщо він загубився, пише Gizmo China.

Втрата пристрою може порушити ваш день і спричинити значний стрес. За допомогою Google Find My Device у вас є простий і ефективний спосіб знайти загублені смартфони Android і аксесуари, пропонуючи такі функції, як віддалене блокування, дзвінок і навіть стирання даних. Ось повний посібник з усього, що потрібно знати про Google Find My Device, від налаштування до розширених функцій.

Google вперше представив Android Device Manager у 2013 році, щоб допомогти користувачам знаходити втрачені або вкрадені пристрої Android. У 2017 році інструмент було перейменовано на Google Find My Device, а у 2024 році його було розширено із запуском Find My Device Network. Це оновлення використовує Bluetooth і краудсорсингові дані з прилеглих пристроїв Android для точного визначення місця розташування втрачених предметів, пов'язаних із вашим обліковим записом Google.

Раніше для пошуку загубленого пристрою Android були потрібні активні служби визначення місця розташування і підключення до інтернету. З новим оновленням навіть автономні або вимкнені пристрої тепер можна знайти за допомогою мережі Find My Device. Ця функція наразі доступна тільки для серій Google Pixel 8 і Pixel 9.

Google також працює з виробниками Android над розширенням цієї функціональності, хоча для цього потрібне спеціальне обладнання, щоб підтримувати чип Bluetooth активним, коли телефон вимкнений, а це означає, що бюджетні пристрої Android можуть не підтримувати її.

Google Find My Device інтегрується з продуктами Google Nest для відстеження будинку. Можна використовувати пристрої Nest для пошуку загублених речей у будинку. Вимоги включають:

Пристрій Google Nest з Google Assistant.

Телефон, планшет або аксесуар на базі Android, під'єднаний до облікового запису Google, з увімкненою функцією "Знайти мій пристрій" і Wi-Fi або мобільним зв'язком.

Після налаштування ви можете сказати: "Окей, Google, знайди мій телефон" або "Увімкни дзвінок у навушники", і Google Assistant змусить пристрій задзвонити, навіть якщо він перебуває в режимі "Не турбувати".

Як знайти або зателефонувати на Android-пристрій

Потрібно відкрити застосунок Google Find My Device або відвідайте сайт android.com/find.

Увійти в систему, використовуючи свій обліковий запис Google.

Вибрати загублений пристрій.

Натиснути "Дзвінок", щоб пристрій задзвонив на максимальній гучності.

Як виконати віддалене скидання налаштувань до заводських налаштувань

Якщо пристрій вкрадено, можна захистити персональні дані, видаливши їх віддалено:

Відкривши застосунок "Знайти мій пристрій" або відвідайте сайт android.com/find.

Вибравши загублений пристрій.

Натиснувши "Налаштування", потім виберіть "Скидання налаштувань пристрою".

Підтвердивши дію з видалення всіх даних на пристрої.

Як позначити пристрій як загублений

Функція "Позначити як загублений" дає змогу відображати контактну інформацію на екрані блокування загубленого пристрою. Коли пристрій знаходиться поруч, він автоматично позначається як знайдений, і Find My Device повідомить про це. Щоб використовувати цю функцію:

Потрібно відкрити "Знайти пристрій".

Вибрати втрачений пристрій.

Натиснути "Відзначити як втрачений".

Ввести контактні дані та підтвердити.

Пошук IMEI пристрою

IMEI — це унікальний ідентифікатор, який оператори використовують для деактивації загублених телефонів. Щоб знайти IMEI пристрою:

Відкривши "Знайти пристрій".

Вибравши свій пристрій і натиснувши на значок шестерні, щоб переглянути IMEI.

Сумісність Bluetooth-трекера та Google Find My Device

Додаток Find My Device підтримує Bluetooth-трекери, такі, як Chipolo, включно зі сповіщеннями про невідомі трекери. Також ходять чутки, що Google розробляє власний Bluetooth-трекер під кодовою назвою Grogu, хоча дата випуску поки не оголошена.

Конфіденційність і безпека

Google забезпечує конфіденційність і безпеку за допомогою наскрізного шифрування даних про місцезнаходження і виключає персональні ідентифікатори з краудсорсингових даних. Функція виявлення невідомих трекерів увімкнена за замовчуванням, скануючи пристрої, які можуть стежити за вами. Щоб перевірити або змінити це налаштування:

Потрібно перейти в Налаштування > Безпека та екстрені ситуації.

Натиснути "Сповіщення про невідомі трекери" і переконатися, що параметр "Дозволити сповіщення" ввімкнено.

Майбутні поліпшення: інтеграція UWB і AR

Google планує поліпшити Find My Device за допомогою технології надширокосмугового зв'язку (UWB) і додатків доповненої реальності (AR). Ця інтеграція дасть змогу камері телефону забезпечити точне відстеження предметів, перетворюючи спосіб, яким користувачі Android знаходять загублені пристрої.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.

Зі свого боку Агентство національної безпеки США рекомендує щотижня вимикати і вмикати смартфон для запобігання небезпечним шпигунським атакам, що використовують "тимчасові" файли.