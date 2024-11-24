Как найти потерявшийся смартфон Android: 3 способа, которые помогут пользователям

С помощью Google Find My Device можно найти потерянные смартфоны Android — через удаленную блокировку, звонок и даже стирание данных.

Полное руководство по всему, что нужно знать о Google Find My Device, — от настройки до расширенных функций. Эта опция поможет найти смартфон, если он потерялся, пишет Gizmo China.

Потеря устройства может нарушить ваш день и вызвать значительный стресс. С помощью Google Find My Device у вас есть простой и эффективный способ найти потерянные смартфоны Android и аксессуары, предлагая такие функции, как удаленная блокировка, звонок и даже стирание данных. Вот полное руководство по всему, что нужно знать о Google Find My Device, от настройки до расширенных функций.

Google впервые представил Android Device Manager в 2013 году, чтобы помочь пользователям находить потерянные или украденные устройства Android. В 2017 году инструмент был переименован в Google Find My Device, а в 2024 году он был расширен с запуском Find My Device Network. Это обновление использует Bluetooth и краудсорсинговые данные с близлежащих устройств Android для точного определения местоположения потерянных предметов, связанных с вашей учетной записью Google.

Раньше для поиска потерянного устройства Android требовались активные службы определения местоположения и подключение к интернету. С новым обновлением даже автономные или выключенные устройства теперь можно найти с помощью сети Find My Device. Эта функция в настоящее время доступна только для серий Google Pixel 8 и Pixel 9.

Google также работает с производителями Android над расширением этой функциональности, хотя для этого требуется специальное оборудование, чтобы поддерживать чип Bluetooth активным, когда телефон выключен, а это означает, что бюджетные устройства Android могут не поддерживать ее.

Google Find My Device интегрируется с продуктами Google Nest для отслеживания дома. Можно использовать устройства Nest для поиска потерянных вещей в доме. Требования включают:

Устройство Google Nest с Google Assistant.

Телефон, планшет или аксессуар на базе Android, подключенный к учетной записи Google, с включенной функцией "Найти мое устройство" и Wi-Fi или мобильной связью.

После настройки вы можете сказать: "Окей, Google, найди мой телефон" или "Включи звонок в наушники", и Google Assistant заставит устройство зазвонить, даже если оно находится в режиме "Не беспокоить".

Как найти или позвонить на Android-устройство

Нужно открыть приложение Google Find My Device или посетите сайт android.com/find.

Войти в систему, используя свою учетную запись Google.

Выбрать потерянное устройство.

Нажать "Звонок", чтобы устройство зазвонило на максимальной громкости.

Как выполнить удаленный сброс настроек к заводским настройкам

Если устройство украдено, можно защитить персональные данные, удалив их удаленно:

Открыв приложение "Найти мое устройство" или посетите сайт android.com/find.

Выбрав потерянное устройство.

Нажав "Настройки", затем выберите "Сброс настроек устройства".

Подтвердив действие по удалению всех данных на устройстве.

Как отметить устройство как утерянное

Функция "Отметить как утерянное" позволяет отображать контактную информацию на экране блокировки утерянного устройства. Когда устройство находится рядом, оно автоматически помечается как найденное, и Find My Device уведомит об этом. Чтобы использовать эту функцию:

Нужно открыть "Найти устройство".

Выбрать потерянное устройство.

Нажать "Отметить как потерянное".

Ввести контактные данные и подтвердить.

Поиск IMEI устройства

IMEI — это уникальный идентификатор, который операторы используют для деактивации утерянных телефонов. Чтобы найти IMEI устройства:

Открыв "Найти устройство".

Выбрав свое устройство и нажав на значок шестеренки, чтобы просмотреть IMEI.

Совместимость Bluetooth-трекера и Google Find My Device

Приложение Find My Device поддерживает Bluetooth-трекеры, такие, как Chipolo, включая оповещения о неизвестных трекерах. Также ходят слухи, что Google разрабатывает собственный Bluetooth-трекер под кодовым названием Grogu, хотя дата выпуска пока не объявлена.

Конфиденциальность и безопасность

Google обеспечивает конфиденциальность и безопасность с помощью сквозного шифрования данных о местоположении и исключает персональные идентификаторы из краудсорсинговых данных. Функция обнаружения неизвестных трекеров включена по умолчанию, сканируя устройства, которые могут следить за вами. Чтобы проверить или изменить эту настройку:

Нужно перейти в Настройки > Безопасность и экстренные ситуации.

Нажать "Оповещения о неизвестных трекерах" и убедиться, что параметр "Разрешить оповещения" включен.

Будущие улучшения: интеграция UWB и AR

Google планирует улучшить Find My Device с помощью технологии сверхширокополосной связи (UWB) и наложений дополненной реальности (AR). Эта интеграция позволит камере телефона обеспечить точное отслеживание предметов, преобразуя способ, которым пользователи Android находят потерянные устройства.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.

В свою очередь Агентство национальной безопасности США рекомендует еженедельно выключать и включать смартфон для предотвращения опасных шпионских атак, использующих "временные" файлы.