Топ-5 виробників смартфонів, за якими варто стежити у 2025 році (відео)

Деякі з великих виробників смартфонів у найближчому майбутньому запропонують великий вибір, а деякі — змінять свою позицію на ринку.

Ось деякі можливі сценарії, за якими підуть великі виробники гаджетів — Samsung, Google, Motorola, OnePlus, Apple. Про розвиток подій пише Android Police.

Samsung запропонує найбільший асортимент

Samsung продовжує домінувати на ринку Android, постійно поставляючи хороші телефони в різних цінових категоріях. Очікується, що флагманська серія Samsung Galaxy S25 з'явиться на початку року, і чутки вказують на поліпшення в таких основних сферах, як технологія камери, час роботи батареї і якість дисплея. Тонкий варіант очікується пізніше цього року. У бюджетному сегменті очікується оновлення поважного Samsung A15, а новий A16 вже з'явився в деяких країнах.

Google стане піонером у галузі інтеграції ШІ та фотографії

Ми можемо очікувати, що Google продовжить розширювати межі обчислювальної фотографії та інтеграції ШІ. Ходять чутки, що Google вивчає більш просунуту технологію датчиків для серії Pixel 10, потенційно включивши більші датчики або нові конструкції лінз для поліпшення якості зображення і продуктивності за слабкого освітлення.

Motorola розвиватиме свою нішу загального призначення

Motorola повернулася на ринок смартфонів, зосередившись на доступності та широкому наборі функцій загального призначення, як-от підтримка двох SIM-карт і міжнародна сумісність. Очікується, що компанія випустить нові пристрої в лінійках Moto G і Moto Edge протягом 2025 року, ймовірно, пропонуючи конкурентоспроможні функції за різними цінами.

Також варто стежити за тим, куди Motorola піде зі своїми складними пристроями більш високого класу, категорія переживає зароджуване, але невизначене відродження.

OnePlus конкуруватиме ще наполегливіше

OnePlus заслужив репутацію компанії, що пропонує характеристики флагманського рівня за конкурентоспроможними цінами, але вона не є великим гравцем у Сполучених Штатах. Серія OnePlus 13 була запущена в Китаї наприкінці жовтня 2024 року, але ринку США, ймовірно, доведеться почекати до початку 2025 року.

Схоже, у OnePlus немає поточних роздрібних угод з будь-яким великим американським оператором, і це проблема. Оскільки нам потрібно більше різноманітності на ринку смартфонів США, ми сподіваємося, що OnePlus віддасть йому пріоритет у 2025 році.

Apple зробить ставку на камери та дизайн

Apple зберігає відданих шанувальників і репутацію виробника преміальних смартфонів, приділяючи особливу увагу користувацькому досвіду і дизайну. Очікується, що серія iPhone 17 вийде у вересні 2025 року. Ходять чутки про поліпшення камери і нову тонку модель з більш тонким дизайном.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.